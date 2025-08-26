Gaile 520: Yayın Kurulunun Notu

Bu sayımızı temmuz ve ağustos sayılarını birleştirerek çıkarıyoruz. Takvimdeki bu birleşme yalnızca teknik bir ayrıntı değil, aynı zamanda yaşadığımız zamanın ağırlığının bir ifadesi... Ezcümle, bir (modern) barbarlık çağını yaşıyor gibiyiz. Ekolojik tablonun hali de buna dâhil...

Gündemimiz ‘açlıktan ölen çocuklar’, ‘dünyayı saran yangınlar’, ‘yağmalanan doğa’ ile ilgili haberlerle yüklü. Doğa alarm veriyor. İnsanlık alarm veriyor. Her yeni felaket bize, doğa ve insanlık karşısındaki hoyratlığımızı bir kez daha hatırlatıyor; biz ise bu alarmı duymakta geciktiğimizi kabul etmemek için hâlâ direniyoruz.

Bu sayıda ses olan kalemler, her şeye rağmen, bazılarımızın bu alarmı duyduğuna dair umut veriyor. Kimi yazar meseleyi tarihsel bağlamıyla okuyor; kimileri bireysel deneyimin sahiciliğiyle şiirin, günlüğün sesine kulak veriyor. Yazılar, Kıbrıs’taki müzakerelerden ekonomiye; kuşakların barış algısından eğitimdeki eşitsizliğe; geç kapitalizmin “kazıp çıkarma” coğrafyalarından elektrik kesintilerinin gündelik kırılmalarına; bir kitabevinin hatırasından kız kardeş kitaplarının bilgeliğine kadar uzanıyor. Hepsine teşekkür ederiz.

Amacımız karamsarlığı yüceltmek değil. Karanlığın adını koyup ışığı daha sahici bir yerden aramak ve yaşadıklarımızın sorumluluğunu paylaşmak.

Gaile Yayın Kurulu olarak inanıyoruz ki yazılı söz de bir direniş biçimidir ve okuyan, yazan, düşünen herkesin katkısıyla bu direnişi çoğaltabiliriz.

Doğanın çığlığını ve insanlığın acısını tek başımıza taşımamız mümkün değil. Birlikte yüklenirsek? Belki...

Bu sayımızla ilgili geri bildirimlerinizi, ileriki sayılar için de katkılarınızı şimdiden heyecanla bekliyor olacağız.

Herkese iyi okumalar.

Gaile Yayın Kurulu

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Münevver Özgür Özersay

Yılmaz Akgünlü

Ağ Editörü ve Kapak Tasarımı: Hüseyin Özbarışcı

Yayıncı: yeniduzen.com