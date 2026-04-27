Fransa, Kıbrıs'a asker konuşlandıracak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristoduldis, Fransız askeri güçlerinin "insani amaçlarla" adada bulunmasına izin verecek bir anlaşmanın Haziran ayında imzalanmaya hazırlandığını söyledi.

Lefkoşa'daki anma töreninin ardından konuşan Hristodulidis, Fransa ile görüşmelerin resmi aşamaya geçtiğini ve anlaşmanın bakanlar düzeyinde sonuçlandırılacağını ifade etti.

"Bu düzenleme, insani amaçlarla Kıbrıs topraklarında Fransız kuvvetlerinin bulunmasını sağlayacak" diyen Kıbrıslı Rum lider, anlaşmanın "ikili işbirliğini derinleştirme yönündeki daha geniş çabaların bir parçası olduğunu" söyledi.

Hristodulidis, bu gelişmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda gerçekleştirdiği ziyarete ve iki ülke arasında geçen Aralık ayında imzalanan, güçlendirilmiş stratejik ortaklığa bağladı;

"Fransa, savunma ve güvenlik başta olmak üzere her düzeyde en güçlü iş birliğine sahip olduğumuz AB üye devletidir" dedi.

Hristodulidis, anlaşmanın Kıbrıs'ın 1,2 milyar euroluk fonu kullanacağı SAFE programı da dahil olmak üzere daha geniş Avrupa girişimleriyle de uyumlu olduğunu söyledi.