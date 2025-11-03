FOGEM Master ekibi Fethiye Altın Güneş Festivali’ne katıldı

Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM ) Master ekibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fethiye Altın Güneş Festivali’ne katıldı.

FOGEM’den verilen bilgiye göre, FOGEM Master ekibi, festival boyunca otantik Kıbrıs kostümleri ve müzikleri eşliğinde sahne alarak, izleyicilerden alkış aldı.

Kıbrıs Türk halkının kültürünü Fethiye’de yaşatan FOGEM, bu katılımla 2025 yılı içinde yurtdışında temsil ettiği 4. festivali de başarıyla tamamlamış oldu.

Dernek Başkanı Salahi Döşemeci, organizasyon hakkında yaptığı açıklamada, festivalin hem Kıbrıs Türk halkının kültürünü sahnede yaşatmasına, hem de ekibin birlikte vakit geçirip yeni anılar biriktirmesine fırsat sunduğunu söyledi.