Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda “Fiber Optik Protokolü’nde Hükümetin Gizlemeye Çalıştığı Acı Gerçekler” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Şahiner, söz konusu protokolün toplumun genelinde gerginliğe, huzursuzluğa ve tedirginliğe yol açtığına vurgu yaparak, “Hükümet, bu protokolle birlikte toplumda kötü anılacaktır.” dedi.

Seçimin hemen akabinde açıklanan bu protokolün iş bilmezlik veya cehaletle anlatılamayacağına dikkat çeken Şahiner, “Fiber Optik Protokolü, bu topluma karşı atılmış art niyetli bir adımdır. Bir hak olan internet kullanımı konusunda halkın 25 yıl boyunca kanını emecek bir protokole imza atıldı.” ifadelerini kullandı.

“Merkez Bankası’nı bile bu imzalanan ‘ekonomik yıkım protokolüne’ alet etmeye çalıştınız.” diyen Şahiner, Bankanın burada zerre kadar suçu olmadığını, çünkü sunulan veriler doğrultusunda bir hesaplama yapıldığını kaydetti.

Şahiner, protokolün internet faturalarına olası yansımasına da işaret etti; “Bu protokol yüzünden 25 yıl boyunca fahiş fiyatlara internet kullanacağız.” diye konuştu.

Türkiye’de 100 megabit internet 700 TL olduğunu dile getiren Şahiner, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu 700 TL’nin içerisinde yüzde 20 KDV, yüzde 10 da özel iletişim vergisi mevcut. Bu fiyattan vergiler düşürülünce fiyat 490 TL oluyor. Yani Türkiye’de internetin perakende satış fiyat takriben 10 dolar bandındadır. Fakat KKTC’de bu protokolle birlikte 25 yıl boyunca ilgili şirketin toptan 18 dolara internet satması garanti altına alındı. Türkiye’de perakende fiyatı 10 dolar olan internetin bizde toptan satış fiyatı 18 dolar olacak.”

Şahiner, ilgili şirket Türk Telekom’un, bu toptan satıştan fahiş bir kar elde edeceğine dikkat çekerek, “Milyarlarca dolar hanelere fatura kesilecek. Türk Telekom, daha kepçe bile vurmadan Telekomünikasyon Dairesi’nin fiber optik hat kiraları ve ses gelirlerinin yüzde 50’sine çökmüş olacak.” açıklamasında bulundu.