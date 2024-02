Festivalden genç ve yetenekli Kıbrıslı sanatçılara tam destek

Murat OBENLER

Gerek Kıbrıs’tan gerekse yurtdışından farklı sanat dallarına ait sanatçıları sanatseverlerle buluşturarak adeta bir kültür-sanat platformuna dönüşen Lefkoşa Uluslararası Festivali-“Hiç Bitmez” yılın 2.ayında da birçok konser, tiyatro ve gösteriyi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na taşıyacak. İlk etkinliğini 6 Şubatta gerçekleştirecek NIF’de bu ay toplam 10 sanat etkinliği gerçekleşecek. Lefkoşa Belediyesi ve Sanat İçin Lefkoşa’nın ortaklaşa düzenlediği ve Lefkoşa'nın 2030 Avrupa Kültür Başkenti hedefinin bir parçasını oluşturan NIF’te yıl boyunca hem çocuklar ve gençler hem de yetişkinler için kaliteli etkinlikle devam edecek.

6 Şubat Salı,saat 20:00(60’)…UNDER 30 Programı

"Symphony of Language"

Soprano Eleni Charalambous ve Christos Fountos-piyano

NIF’in uluslararası üne sahip sanatçıların yanı sıra yetenekli genç Kıbrıslı sanatçıları da sanat yaşamlarının ilk adımlarında sistematik olarak desteklemek amacıyla bu yıldan itibaren 30 yaş altı yerel sanatçılara özel olarak başlattığı 30 Yaş Altı Programı kapsamında ilk olarak 6 Şubat Salı akşamı soprano Eleni Charalambous ve piyanist Christos Fountos'un "Dil Senfonisi" konseriyle sahnede olacak. Saat 20:30'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserde kariyerlerini İtalya ve İngiltere'de sürdüren Kıbrıslı iki genç sanatçının genç nesillere opera ve klasik şarkıları sevdirmek amacıyla hazırladıkları dünyanın farklı kültürlerinden klasik ve arya eserleri icra edecekler. İki genç sanatçı hem Kıbrıslıları hem de Kıbrıs'ta yaşayan uluslararası kamuoyunu, melodilerin birleşiminden oluşan bir tonlamayla, özel bir akşamda kendilerine katılmaya davet ederken, müzik ve konuşma yoluyla farklı kültürleri deneyimlemeye ve aslında sınırların olmadığı gerçeğine çağırıyor. Sarah Patsalidou’nun Prodüksiyon Yönetimi ve Sanat Yönetmenliğini üstlendiği konserde erişilebilirlik açısından İngilizce ve Yunanca altyazılar yer alacak.

9 Şubat Cuma,Saat 20:30…UNDER 30 Programı

KATABASİS- Tiyatro performansı(ing)

Yazan ve yöneten: Nefeli Kentoni

İnsanın geçiciliği üzerine bir meditasyon niteliğinde olup NIF’in 30 Yaş Altı bölümünde sunulan performans, sonsuz bir şekilde yıkılan ve sonsuz bir şekilde yeniden dikilen bir dünyayı tasvir ediyor. Kıbrıs'ın topografik ve siyasi ortamından ilham alan eser, bir dizi aralıksız ölüm aracılığıyla, şefkat ve şiddet arasındaki paradoksu araştırıyor. Bu, uluslararası ve çok dilli bir sanatçı topluluğunun yanı sıra çeşitli katkıda bulunanlardan oluşan çok boyutlu bir çalışmadır. Performans Kıbrıs Gençlik Örgütü'nün desteğiyle hayata geçiyor.

Kostüm Tasarımı: Ting Huang,Senaryo: Nefeli Kentoni-Veronika Hadjistefanou

Hareket : Maria Masonou, Örme tasarımlar: Veronika Hatzistefanou

Müzik kompozisyonu: Manos Stratis,Ses tasarımı ve miksajı: Evagoras Bekiaris

Yapım asistanı: Marita Anastassi, Sanatçılar: Santi Guillamon, Melina Koutssofta,Pablo Temboury,

Fatima Rodríguez Montañez,Maria Masonou,Tomio Shota Mitomi,Gaia Debuchy

10 Şubat Cumartesi, saat 20:30(75’)…UNDER 30 Programı

NOW YOU SEE ME – AVGI

Yıllar geçtikçe duygusal şarkıları ve özel melodilerinin yanı sıra sesini karakterize eden eşsiz rengiyle de tanınan ve Kıbrıs'ta yaşayan genç bir Kıbrıslı sanatçı/müzisyen olan Avgi Stavrou, "NOW YOU SEE ME" albümünde her insanın çeşitliliğini vurgulayan çalışmalarını sunuyor. Şarkı sözleri, çeşitliliğinin toplum tarafından kabul edilmesi için bizzat mücadele ettiği yaşam deneyimlerine dayanıyor. Şarkıları diğer insanlarla olan ilişkilerden ve kendisiyle olan duygusal mücadeleden bahsediyor. Albüm başlığı onun kim olduğunu gösterme isteğini simgeliyor; bu onun içsel benliğiyle yaptığı bir konuşmadır. Konserin ortamı, izleyicilerin duydukları kelimeler ve müzikle özdeşleşebilmeleri için basit günlük yaşamı çağrıştıracak şekilde ayarlanacak.

Sesler:Dawn Stavrou,bas gitar:Petros Papakonstantinou

vurmalılar: Marcos Ioannou, gitar: Memnon Arestis

11 Şubat Pazar, saat 16:00(90΄)

"LET'S MUSIC" İnteraktif Aile Konseri

NİF’de ilk kez bir interaktif aile konseri yer alacak ve Strovolos Municipality - European University Cyprus Senfoni Bandosu, Dr. Yiannis Miralis’in sanatsal yönetimi ve Şefliğinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Parti-konser, Yunan müziği, film müziği ve klasik müzikten konser marşlarına, rock, latin, cazdan pop müziğe kadar uzanan geniş bir repertuarın sunulması yoluyla müzisyenler ve izleyiciler arasındaki etkileşimle karakterize ediliyor. Grubun amacı, festival izleyicisine bir senfonik grubu oluşturan nefesli ve vurmalı çalgılar hakkında önemli ve sıradan bilgilerin yanı sıra besteciler hakkında da bilgi edinme fırsatı sunmaktır. Çeşitli yaşlardan 35'ten fazla müzisyen, Strauss, Beethoven, Shostakovich, Morricone, ABBA, Vangelis Papathanasiou ve Hadjidakis'in ünlü bestelerinin yanı sıra disko ve Latin müziği, Kalamat ve Sırp dansları ve çok daha fazlasını seslendirecek.

13 Şubat Salı,saat 20:30(80)

“Dünyanın en uç noktalarına, dünyanın sonuna”

Michalis Christodoulides Konseri

Yer: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Büyük Besteci Michalis Christodoulides'in onuruna “Dünyanın en uç noktalarına, dünyanın sonuna” başlıklı canlı konseri, Kıbrıs'ın Akritik şarkılarına ve masallarına ithaf ediliyor. Kıbrıs lehçesi, büyüleyici gölge kukla tiyatrosu aracılığıyla Akritai'nin tarihçelerine hayat veren eşsiz bir müzikal gösterinin merkezini oluşturuyor. Konserde 11. ve 12. yüzyıl Akritikos Çevresi'nden şarkılar, 16. yüzyıl aşk tekerlemeleri ve günümüz şiirinden şarkılar yer alıyor. Bu konserin omurgasını Rum dilinin ayrı ve özel bir parçası olan Kıbrıs lehçesi oluşturuyor. Akritai'lerin hikayeleri 7 kişilik orkestra ve şarkıcıların arkasında gölge oyunu teknikleriyle hayata geçiriliyor.

Organizasyon: Emekçilerin İlerici Partisi (AKEL) Kültür Bölümü

Yönetmen: Michalis Christodoulides

Gölge Tiyatrosu karakterleri yönetmeni: Andis Partzilis

Işık düzeni: Karolina Spyrou, Ses: Andreas Giorgallis

Gölge Tiyatrosu: Pambos Charalambous ve Vasiliki Andreou

Şarkıcılar: Giannis Dionysiou, Katerina Paraschou, Paris Paraschou

Müzisyenler:Charalambos Panteli-Ud,Rita Sergidou-çello

Andreas Keliris-viyola,Nikos Ioannou-bas gitar,Socrates Leptos-guitar,

Elena Papageorgiou-santur,Eva Stavrou-flüt

18 Şubat Pazar, saat 18:00, UNDER 30 Programı

JO LOUI

My story: Embracing the past, living the present

Sanatçı “Bir albüm ve Bir hikaye. Benim hikayem. Memleketime, köklerime, yaz gecelerine ve serin esintilere, güneşe ve denize; gerçek benliğimi ve gerçekte kim olduğumu keşfedeceğim bir yolculuğa bana katılın.” Diyor. Jo Loui'nin ilk albümü yabancılığı, depresyonu ve cinsiyet hoşnutsuzluğunu konu alıyor, homofobi ve ayrımcılığa karşı çıkıyor.

18 Şubat Pazar, saat 20:30, UNDER 30 Programı

SALTY RIVER

Beş kişilik indie/alternatif rock grubu ilk albümünü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesinde sunuyor. Gitarlar, kemanlar, baslar ve davullar, metal unsurlarla atmosferik rock sesleri yaratmak için harmanlanıyor. "Glimbse", "No One" ve "Little Man" gibi şarkılar dinleyenleri farklı yollara ve deneyimlere sürükleyecek.

21 Şubat Çarşamba,saat 20:30

THE FLOWERS OF EVIL (“LES FLEURS DU MAL”)

Charles Baudelaire'in aynı adı taşıyan şiir koleksiyonuna dayanan, besteci George Papageorgiou'nun eserlerinden oluşan çağdaş bilimsel müziğin konser performansı. Müzik küçük bir orkestra topluluğu için yazılmıştır ve melodik çizgiler neo-romantik melankoli, seslerin nevrozları ve ritimlerin şeytani değişimi arasında gidip gelmektedir. "Kötülük Çiçekleri", dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri ve ilk baskısı (1857) Fransız adaleti tarafından yasaklanan şiirsel bir şaheserdir.

22 Şubat Perşembe, saat 20:30

QUINTUS ENSEMBLE - CHAMBER FUSION QUINTET

"CYPRIOT MUSIC OTHERWISE... HOW"

İki topluluk LBT sahnesinde buluşuyor ve Kıbrıs geleneksel müziğinin küresel karakterini vurguluyor. Neocles Neoftidis'in orkestrasyonlarının rehberliğinde, klasik enstrümanlarla Kıbrıs geleneksel müziğinde farklı bir müzikal yolculuk sunuyorlar. Kıbrıslı Dimitris Lipertis, Michalis Pasiardis ve Kostas Montis'in şiirleri seslendirilecek, müzikleri Achilleas Lympouridis, Vasos Argyrides, Kostas Kakoyannis ve Evagoras Karagiorgis tarafından yapılacak. Şarkıcılar: Anna Aristideou, Tefkros Neocleous.

25 Şubat Pazar, saat 20:30…UNDER 30 Programı

"SIX & FIVE"

Kyriakos Kosta ve Katerina Paraschou'nun küratörlüğünü yaptığı, Yunan tiyatro şarkılarına özgün bir övgü. Performans, besteci Kyriakos Kosta'nın 20. ve 21. yüzyıl Yunan bestecilerinin (Hatzidakis, Theodorakis, Xarchakos, Karamouratidis vb.) eserlerinin yeni düzenlemelerini sunuyor ve eşitsizlik, yeterince temsil edilmeyen sosyal grupların entegrasyonu, ırkçılık ve akıl hastalıkları gibi sosyal konuları öne çıkarıyor. Michalis Kolokotronis yönetiminde, 7 kişilik orkestra eşliğinde Katerina Paraschou ve metinleri Stavros Stavros'a ait olan Savina Georgiou tarafından icra ediliyor. Performans, Kıbrıs Gençlik Örgütü ve Baf Neapolis Üniversitesi sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

ECOMMBX tarafından sunulan festivalin Gümüş Sponsorluğunu Kıbrıs Toplu Taşımacılık,

Bronz Sponsorluğunu İspanya'nın Kıbrıs Büyükelçiliği, Deloitte Legal, Ağırlama sponsorluğunu The Classic Hotel üstleniyor.