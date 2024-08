Festivalde dünyaca ünlü caz piyanisti David Garfield fırtınası esti

Murat OBENLER/Gialia-Baf

Kıbrıs adasının caz müziği merkezli en eski ve büyük festivallerinden olan Paradise Caz Festivali 24.’sü kez cazsevererlere unutulmaz anlar yaşattı. 23 ve 24 Ağustos’ta Baf’ın Gialia köyündeki Val’s Place’de yer alan 2 günlük festival dünyadan ve Kıbrıs’tan önemli caz müzisyenlerini aynı sahnede buluştururken çağdaş cazın yaşayan ustalarından David Garfield başta olmak üzere tüm müzisyenlerin performansları cazseverleri kendine hayran bıraktı. 6 gösteri ve iki doğaçlama seansından oluşan programda bu yıl piyano ve klavyeler iki gün boyunca sahneyi onurlandıran ana enstrümanlar oldular.

Val’s Place,6 muhteşem gösterilik bir cennete dönüştü

Festivalin açılışını 23 Ağustos Cuma akşamı Atina'dan org ustası George Kontrafouris ve onun Baby Triosu yaparken daha sonra Andrei Voronetskii ve Dafni Koulas ayrı ayrı sahne aldı ve Küçük Yetenekler Uygulamalı Piyano performansı ile büyük alkış aldılar. Gecenin finalini ise çok yönlü dünyaca ünlü Amerikalı klavyeci David Garfield yaptı. 24 Ağustos Cumartesi akşamı ise efsane piyanist Bud Powell'ın müziğini “Working Quartet”in güçlü kadrosuyla sunduğu dinamik bir caz programıyla başladı. Hemen ardından piyanoda solo performans sergileyecek muhteşem klasik müzik piyanisti Manolis Neophytou ile Astor Piazzolla, Dmitri Shostakovich ve daha fazlasıyla caza kısa bir mola verildi.

Festivalin finalinde daha önce duyurulan uluslararası alanda tanınmış bir caz gitaristi ve ud sanatçısı olan Amos Hoffman'ın başrolde olduğu "Boston Buluşması" yerine adanın en iyi erkek caz seslerinden George Kalopedis and The Visitors sahne alarak cazseverleri en güzel caz şarkıları arasında bir yolculuğa çıkardı.

Çağdaş cazın yaşayan ustası David Garfield herkesi büyüledi

1970'lerin başında bir genç olarak memleketi St. Louis'den Los Angeles'a taşındığından beri "Müzik yapıyorum" vizyonu ve misyonu çerçevesinde hareket eden ve son birkaç yılda bu vizyona tamamen uygun şekilde ve daha kapsamlı şekillerde hayatını sürdüren çağdaş cazın yaşayan ustalarından David Garfield, Paradise Caz Festivali’nde Kıbrıslı müzisyenlerin eşliğinde sahne aldı ve 1970’lerden günümüze kendi eserlerini seslendirdi. Onlarca yıldır çok yetenekli klavyeci, besteci, aranjör ve kayıt sanatçısı olan ve kendisini müzisyen, müzik yönetmeni ve küresel organizasyonlar için sipariş edilen çeşitli temaların bestecisi sıfatlarıyla müzikal çevrelerin eklektik bir gücü olarak kanıtlayan Garfield kendisinin en sevilen çağdaş caz parçalarını icra ederken kendisine gitarda Alexis Kassinos, basta Andreas Rodosthenous ve davulda Rodos Panayiotou eşlik etti.

Efstathiou’dan sponsorlara, müzisyenlere, gönüllülere ve teknik ekibe teşekkür

Her iki gece de açılışı yapan festival direktörü Socratis Efstathiou bir yıl aradan sonra dünyadan ve Kıbrıstan cazcıları adalı ve adada yaşayan cazseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek festivale katkı koyan müzisyenler, gönüllüler, teknik ekibe teşekkür etti.

Festivale maddi, manevi, tanıtım, iletişim, ulaşım vs. konularında destek sağlayan sponsorlar olan Medochemie, Compass Developers, Ahead Music, Filokypros, Island-Oil Holdings, Loverlight, Tsiakkas Winery, Fly Again Irish Pub and Grill, Sound & Beyond, Val’s Place ve medya sponsorları Rock FM ile RIK’e de teşekkür eden Efstathıou, George Koullas ile birlikte çalışarak bir kez daha bu adanın en büyük caz buluşmasını hayata geçirmenin mutluluğunu paylaştıklarını da dile getirdi.

Usta David Garfield’in festivalde yer alarak kendilerini onurlandırdığını vurgulayan Efstathıou, bu gibi dev isimlerin festivalde yer almasının hem organizasyon hem Kıbrıs için çok önemli olduğunun da altını çizdi.