Fatih Altaylı davasında karar: 4 yıl 2 ay hapis

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle tutuklu yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. 22 Haziran’dan beri Silivri’de tutulan Altaylı için mahkeme 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluğa devam kararı verdi.

AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, Silivri'deki mahkeme salonunda gerçekleşti.

Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ekim tarihinde görülmüş, tutukluluğa devam kararı veren mahkeme davayı bugüne ertelemişti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı bir YouTube yayınında Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini yorumlamıştı.

Altaylı videoda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın %70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral tarafından hedef gösterilmiş, 21 Haziran sabahında Saral sosyal medya hesabından Altaylı'yı hedef alan sözler söylemişti.

Saral, Fatih Altaylı'nın programından bir bölüm kesit paylaşarak "Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı" ifadelerine yer vermişti.

Altaylı aynı gün gözaltına alınmış ve ertesi gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri'ye sevk edilmişti.

Altaylı'nın 3 Ekim'de görülen ilk duruşmasından karar çıkmamış, dava bugüne ertelenmişti.