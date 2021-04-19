Çocuklara ‘eşitlik’  hakkı

“OYBİRLİĞİYLE GEÇME ZAMANI GELDİ”…Yasa çalışmasını hazırlayan Barolar Birliği Başkanı, Avukat Esendağlı, şu anda yürürlükte olan Evlilik Dışı Çocuklar Yasası’nın utanç kaynağı olduğunu belirterek, “Şu anda çocuklar evlilik içinde doğmadıkları için her türlü ayrımcılığa tabi tutuluyor” dedi.

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Doğuş Derya, yasa çalışması ile evlilik dışı doğan çocuklara yönelik var olan ayrımcılığın sona ermesinin amaçlandığını ifade etti.

Ayşe GÜLER

Çalışması 2019’da yılında tamamlanan, Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi hukuksal zemin arayışında.

Yaklaşık 1.5 yıldır hayata geçmeyi bekleyen, önce pandemi ardından da hükümet arayışı ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine takılan yasa önerisinde gözler Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne çevrildi.

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı tarafından hazırlanan yasa önerisiyle evlilik ve evlilik dışı doğan çocuklar arasındaki statü ayrımcılığın sona ererek, eşit haklara sahip olması amaçlanıyor.

Öneriye UBP-HP Hükümeti döneminde muhalefet dahil, ilgili tüm komite üyeleri tarafından ortak imza konulsa da çalışma sürüncemede kaldı.

UBP-YDP-DP Azınlık Hükümeti döneminde yasa önerisi 1 kez görüşülebildi, ilgili paydaşlarla ‘davet’ çıkartılsa da 2 haftadır ardı ardında erteleme yapılması dikkat çekti.

Yasa çalışmasını hazırlayan, Barolar Birliği Başkanı, Avukat Esendağlı, yasa önerisinin hem komite hem de Meclis’ten oybirliğiyle geçme zamanının geldiğini söyledi.

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Doğuş Derya, yasa çalışması ile evlilik dışı doğan çocuklara yönelik var olan ayrımcılığın sona ermesinin amaçlandığını ifade etti.

Derya, hükümet kuruldu kurulalı yasa çalışmasının 1 kez görüşüldüğünü söyleyerek, ikinci görüşmeye UBP’li vekiller İzlem Gürçağ ile Oğuzhan Hasipoğlu’nun katılmadığını, toplantının Yasemi Öztürk başkanlığında, muhalefet desteğiyle yapıldığını aktardı.

Derya, son iki haftadır ise komite davetiyesi çıkmasına rağmen toplantıların iptal edildiğini dile getirdi.

Esendağlı: “Çocuklar evlilik içinde doğmadıkları için her türlü ayrımcılığa tabi tutuluyor”

Yasa çalışmasını hazırlayan, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, çalışmanın oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Esendağlı, şu anda yürürlükte olan Evlilik Dışı Çocuklar Yasası’nın utanç kaynağı olduğunu belirterek, “Şu anda çocuklar evlilik içinde doğmadıkları için her türlü ayrımcılığa tabi tutuluyor” dedi.

Evlilik içerisinde doğan çocuklar ile doğmayanlar gerek baba ile olan ilişkiler gerekse hak-hukuk noktasında ayrımcı kurallara tabi tutulduğunu ifade eden Esendağlı, bu yasanın bugüne kadar yürürlükte kalmasının herkesin ayıbı olduğunu dile getirdi.

“Her çocuk eşittir, eşit olduğu için de aynı kurallara tabidir”

Esendağlı, yeni yasanın hazırlanmasına yönelik yaptığı çalışmanın 2019 yılında tamamlandığını söyledi.

Çocuklarla ilgili statü ayrımcılığının sona ereceğini kaydeden Esendağlı, “İster evlilik içi, ister evlilik dışı doğan çocukların eşitliğine dayalı bir çalışma” dedi.

Esendağlı, evlilik içerisinde doğan çocuğun evlilik devam ederken ya da sona erdikten sonra anne ve babasıyla ilgili sahip olduğu hukuki ilişki türünün birebir aynısının evlilik dışında doğan çocuğa da tanındığını ifade etti.

“Her çocuk eşittir, eşit olduğu için de aynı kurallara tabidir, mantığı bu kadar basittir” diyen Esendağlı, “Sadece ilişki türünün nikah olup olmamasının yarattığı bir takım farklılıklar gözetilecek. Ama bu, bir takım eşitsizlikler yaratmayacak” şeklinde konuştu.

“İlerici, vicdan rahatlatıcı bir yasa…”

Esendağlı, ilerici, vicdanı rahatlatıcı bir yasa çalışmasının ortaya çıktığını dile getirerek, hukuki olarak da eleştirisel bir noktasının olmadığını söyledi.

Söz konusu dönemde ilgili komitede yer alan tüm siyasi parti vekillerinin çalışmayı imzalayarak, ortak öneri olarak verdiğini hatırlatan Esendağlı, bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Esendağlı, “Çok güzel başladık ama şansızlığa uğradık” diyerek, teknik anlamda tartışma yapılmasına yönelik düşünceler olduğunu, Mart 2020’de Barolar Birliği’nde bu konuyla ilgili bir çalıştay düzenlediklerini ifade etti.

Çalıştaya ilgili vekillerin yanı sıra aile yargıçları ve sivil toplum örgütlerinin katıldığını, yasa üzerinde çalışmalar yapıldığını belirten Esendağlı, “Yasanın hemen hemen bu şekilde olumlu olduğu, ufak tefek değişiklikle geçebileceği konusunda hem fikir olundu” dedi.

“Komitede 2 kez görüşme ertelendi”

Esendağlı, bu gelişmelerin Mart 2020’de yaşandığını, ardından pandemi süreci, hükümet çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaşandığını dile getirdi.

İkinci kez pandemi nedeniyle kapanmanın ardından Hukuk Siyasi İşler Komitesi’nin yasa çalışmasını gündemine aldığını söyleyen Esendağlı, komitede 1 kez görüşüldüğünü ifade etti.

Esendağlı, 2 kez de görüşmenin belli gerekçelerle ertelendiğini söyleyerek, “Bir miktar gecikme oldu ama çok eleştirel durumda değilim. Vekillerde, Savcılıkta, yargıçlarda, ilgili paydaşlarda da olumlu yaklaşım görüyorum. Sadece prosedürler biraz ağır gitti” dedi.

Derya: “Çocuklar evlilik dışı da doğsa hakları eşit olmalı”

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Doğuş Derya, yasa çalışması ile evlilik dışı doğan çocuklara yönelik var olan ayrımcılığın sona ermesinin amaçlandığını ifade etti.

Derya, bu durumun hem BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı hem de oldukça geri kalan bir yasa olduğunu belirtti.

“Çocuklar evlilik dışı da doğsa hakları eşit olmalı” şeklinde konuşan Derya, çalışmanın 2019 yılında tamamlandığını, 2020 yılında da komite gündemine geldiğini söyledi.

Derya, söz konusu dönemde muhalefet ve iktidardaki tüm vekillerin çalışmaya imza koyduğunu hatırlattı.

Süreçle ilgili bilgi veren Derya, 2 ay komite gündemine gelmediğini, ardından da pandemi sürecinin başladığına işaret etti.

Derya, akabinde hükümet çalışmaları nedeniyle yasanın görüşülemediğini belirti.

Hükümet kuruldu kurulalı yasa çalışmasının 1 kez görüşüldüğünü söyleyen Derya, ikinci görüşmeye UBP’li vekiller İzlem Gürçağ ile Oğuzhan Hasipoğlu’nun katılmadığını, toplantının Yasemi Öztürk başkanlığında, muhalefet desteğiyle yapıldığını aktardı.

Derya, son iki haftadır ise komite davetiyesi çıkmasına rağmen toplantıların iptal edildiğini dile getirdi.