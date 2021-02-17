“Otellerde karantina” nedeniyle pandemiyle mücadelede Maliye Bakanlığı kasasından günlük yaklaşık 500 bin TL ödeme çıkması, Başbakanlığı harekete geçirdi, Hükümet “evde karantina” için çalışma başlattı. Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener evde karantina için çalışma başlatıldığını doğruladı.

BAŞBAKANLIK’TAKİ ÇALIŞMA NE?

İlk etapta yurt dışından gelen kişiler ve temaslılar için elektronik bileklik uygulaması başlatılması planlanıyor.

Uygulamanın ne zaman hayata geçeceğine ilişkin net bilgi yok, hedef kısa sürede başlaması.

Çalışma, kademeli şekilde başlayacak.

Kaç adet elektronik bileklik alınacağı şu an için belirlenmedi.

Elektronik bileklik dışında karantinada olan kişilerin denetlenebilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Otel karantinasında yalnızca pozitif vakaların kalması hedefleniyor.

DOKTORLAR NE DEDİ? Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış: “Vaka sayısı artar ve temaslı sayısı yükselirse, ev karantinasına geçilmeli” Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar: “Temaslı grupları ikiye ayrılmalı, kademeli ev karantinasına geçilmeli” Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso: “Online hasta takibi geliştirilmeli” Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu: “Otel karantinası çıkmaz yol”

Ayşe GÜLER

Pandemiyle mücadelede Maliye Bakanlığı kasasından günlük yaklaşık 500 bin TL ödeme çıkması, ‘ev karantinası’ sürecini yeniden gündeme taşıdı.

Hem COVID-19 hastaları hem de temaslı hasta sayısının yükselmesi, Başbakanlığı harekete geçirdi.

Başbakanlık, ilk etapta yurt dışından gelen kişiler ve temaslılarda kullanılmak üzere elektronik bileklik uygulaması için çalışma başlattı.

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, böyle bir çalışmanın olduğunu YENİDÜZEN’e doğruladı,

uygulamanın kademeli şekilde başlayacağını dile getirdi.

Bununla birlikte ev karantinasına geçişte GPRS takibi veya online görüntülü arama gibi farklı teknolojik yöntemler üzerinde de çalışıldığını ancak netleşmediğini aktardı.

Uzmanlar ise yalnızca pozitif vakaların otel karantinasına kalması gerektiğini ifade ederek, ev karantina sürecinin kademeli şekilde başlatılmasının şart olduğunu ifade etti.

Madde madde ‘ev karantinasına’ nasıl başlanılabileceğini de aktaran doktorlar, ‘etkin denetim yapılması’ gerektiği noktasında birleşti.

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, otel karantinasının daha güvenli görünmesiyle birlikte pandemi nedeniyle oluşan ekonomik kriz de göz önünde bulundurulduğunda ev karantinasına geçişin uygun seçenek olabileceğini belirtti.

Varış, bu konuda denetim mekanizması oluşturup, teknolojiden faydalanabileceğini ifade etti.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ise kamuda 380, serbest çalışan da 842 doktor olduğunu aktararak, tüm doktorların COVID-19 mücadelesi için kolaylıkla organize edilebileceğini belirtti.

Gardiyanoğlu, tüm hekimlerin pandemide görev alması gerektiğini, bununla birlikte en yüksek seviyede de aşılama yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Öte yandan Pandemiyle Mücadelede görev alan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, otel karantinasına yüzde yüz pozitif vakaların alınmasının şart olduğunu söyledi.

Bununla birlikte temaslı vakaların da iki gruba ayrılması gerektiğine değinen Bayraktar, “Risk grubunda olmayan kişiler için ev karantinası düşünülmeli” dedi.

Bayraktar, otel karantinasının hem maddi açıdan ciddi yük oluşturduğunu hem de takibinin zorlaştığını ifade etti.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso da ciddi denetim mekanizması oluşturulması koşuluyla kademeli şekilde ev karantinasına başlanması gerektiğini ifade etti.

Ruso, bu konuda online hasta takibi sisteminin acil olarak geliştirilmesinin de şart olduğunu vurgulayarak, engelli bireyler, çocuklu aileler ve evde bakıma muhtaç kişilerin otel karantinalarında oldukça zorlandığına değindi.

BAŞBAKANLIK’TAKİ ÇALIŞMA NE AŞAMADA?

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener:

“Yurt dışından gelenler ve temaslılar için elektronik bileklik”

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, otel karantinasının oldukça maliyetli olduğunu vurguladı, ilk etapta yurt dışından gelen kişiler ve temaslılar için elektronik bileklik uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Yeldener, uygulamanın ne zaman hayata geçeceğine ilişkin net bilgi paylaşmasa da Başbakanlığın en kısa sürede çalışmaları tamamlamak istediğini belirtti.

YENİDÜZEN’e çalışmanın detaylarını anlatan Yeldener, uygulamanın kademeli şekilde başlayacağını dile getirdi.

Bununla birlikte kaç adet elektronik bileklik alınacağının şu an için belirlenmediğini söyleyen Yeldener, “Çalışmalar yapılıyor, ihtiyaca göre hareket edilecek” dedi.

Pandemiyle mücadelenin ilk başlarında elektronik bilekliğe yönelik çalışma yapıldığını ancak tamamlanmadığını da aktaran Yeldener, “Çalışma tamamlanmamıştı, seçim vardı konsantrasyon dağılmıştı. Ancak maliyenin durumu ortada bir şeyler yapılmalı” diye konuştu.

Yeldener, elektronik bileklik dışında karantinada olan kişilerin denetlenebilmesine yönelik de çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, “Görüntülü arama da olabilir, henüz netleşmedi” şeklinde konuştu.

Yeldener, otel karantinasında yalnızca pozitif vakaların kalmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

DOKTORLAR NE ÖNERDİ?

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış:

“Vaka sayısı artar ve temaslı sayısı yükselirse ev karantinasına geçilmeli”

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, otel karantinasının daha güvenli görünmesiyle birlikte pandemi nedeniyle oluşan ekonomik kriz de göz önünde bulundurulduğunda ev karantinasına geçişin uygun seçenek olabileceğini belirtti.

Varış, bu konuda denetim mekanizması oluşturup, teknolojiden faydalanabileceğini ifade etti.

Denetim yapılmaması halinde bulaş riskinin oldukça artacağına vurgu yapan Varış,

bunu iyi değerlendirip, uygun planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Varış, Mart ayında uygulanan ev karantinasının ‘denetim zafiyeti’ ve hastalığa aşina olunmaması nedeniyle başarılı olunmadığını da ifade etti.

Ev karantinası sürecinde elektronik bileklik, GPRS takibi, online yüz yüze görüşme gibi en etkin kullanılabilecek teknolojik yöntemlerin kullanabileceğini dile getiren Varış, temaslı ve vaka sayısı azalırsa şu andaki sistemin devam etmesi gerektiğini de belirtti.

Varış, vaka sayısı artar ve buna paralel de temaslı sayısı yükselişe geçerse ek külfet olmaması için çalışma yapılabileceğini aktardı.

Başbakan Ersan Saner ile geçtiğimiz hafta görüştüklerini, durum değerlendirmesi yaptıklarını söyleyen Varış, Saner’in ev karantinasına yönelik çalışma yapıldığına dair bilgi paylaştığını ancak içeriği açıklamadığını sözlerine ekledi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu:

“Otel karantinası çıkmaz yol”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, en kısa sürede ‘ev karantinasına’ geçilmesi gerektiğini belirtti, “Otel karantinası çıkmaz yol” dedi.

Gardiyanoğlu, Başbakan Ersan Saner’le yaptıkları görüşmede Mart ayı başında bu uygulamanın başlamasına yönelik çalışma yürütüldüğüne dair bilgi aldıklarını kaydetti.

Madde madde ev karantinasına geçiş önerilerini de sıralayan Gardiyanoğlu, tüm hekimlerin pandemide görev alması gerektiğini, bununla birlikte en yüksek seviyede de aşılama yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, kamuda 380, serbest çalışan da 842 doktor olduğunu aktararak, tüm doktorların COVID-19 mücadelesi için kolaylıkla organize edilebileceğini belirtti.

Başbakan Saner’in Başbakanlık binasının en alt katına her iki operatörün desteğiyle oldukça büyük monitör kurma çalışmaları olduğuna yönelik bilgi verdiğini ifade eden Gardiyanoğlu, bu konuda hayata geçecek bir uygulamayla da evde izole olanların görüntülü aranabileceğini kaydetti.

Karantinaya alınan vatandaşların 14 gün boyunca tek bir oda içerisinde adeta hücredeymiş gibi tecrit edildiğini dile getiren Gardiyanoğlu, “Karantinadan kimse memnun ayrılmadı.

Otelin garanti bir yer olduğunu söylendi. Bir kişiyi tecrit ediyoruz, 100 temaslısını söylemesi gerekirken korkup iki kişiyi söylüyor” şeklinde konuştu.

Gardiyanoğlu, serbest çalışan hekimlerin bölgesel dağılımları ve uzmanlık alanlarına yönelik tüm bilgilerin kendilerinde olduğunu ifade ederek, gerek görüldüğünde desteğe hazır olduklarını aktardı.

Pandeminin ilk başlarında uygulanan ‘evde izole’ olma sisteminin gerekli takibin yapılmaması nedeniyle başarılı olunamadığını da kaydeden Gardiyanoğlu, bununla birlikte hasta takibi için 50 adet çipli bileklik alındığını, bu uygulamadan da vazgeçildiğini belirtti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Temaslı grupları ikiye ayrılmalı, kademeli ev karantinasına geçilmeli”

Pandemiyle Mücadelede görev alan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, kademeli şekilde ev karantinasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Bayraktar, otel karantinasına yüzde yüz pozitif vakaların alınmasının şart olduğunu söyledi.

Bununla birlikte temaslı vakaların da iki gruba ayrılması gerektiğine değinen Bayraktar, “Risk grubunda olmayan kişiler için ev karantinası düşünülmeli” dedi.

Bayraktar, otel karantinasının hem maddi açıdan ciddi yük oluşturduğunu hem de takibinin zorlaştığını ifade etti.

Bununla birlikte ev karantinasında ciddi denetim yapılmasının önemine değinen Bayraktar, “Pozitif vakalarda kaçak verdiğimizde olası sonuçları çok tolere edemeyiz” dedi.

Bayraktar, temaslı takibinin yalnızca bakanlık bünyesindeki ekibe bırakılmasının başarılı olma olasılığını düşüreceğini de dile getirdi.

Başbakanlık bünyesinde yapılan çalışmaların detaylarını bilmediğini de ifade eden Bayraktar, en Bayraktar, bu konuda halkın işbirliğinin oldukça önemli olduğunu, istenmesi halinde her türlü teknolojik yöntemden kaçılabileceğini de sözlerine ekledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso:

“Online hasta takibi geliştirilmeli”

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, ciddi denetim mekanizması oluşturulması koşuluyla kademeli şekilde ev karantinasına başlanması gerektiğini ifade etti.

Ruso, bu konuda online hasta takibi sisteminin acil olarak geliştirilmesinin de şart olduğunu vurguladı.

“2 gün sonra ev karantina sistemine geçiyoruz demek, ülke koşullarında şu an için uygun değil” diyen Ruso, buna rağmen şu anda otellerdeki hasta takibi için ciddi maliyet harcandığını da kaydetti.

Ruso, ev karantinasına geçiş için karantina koşullarını zor şartlarda geçiren hastalara öncelik tanınması gerektiğini de söyledi.

Engelli bireyler, çocuklu aileler ve evde bakıma muhtaç kişilerin otel karantinalarında oldukça zorlandığına değinen Ruso, aşama aşama uygun hastalardan başlanarak, ev karantinasının hayat bulabileceğini dile getirdi.