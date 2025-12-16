Euro 50,35, sterlin 57,35, dolar 42,80 liraya çıktı!
Serbest piyasada döviz kurları yükselişini sürdürdü. Euro 50,35 liradan, sterlin 57,35 liradan, dolar ise 42,80 liradan işlem görüyor.
A+A-
Serbest piyasada euro 50,35, sterlin 57,35, dolar 42,80 liradan işlem görüyor
Serbest piyasada, saat 09.15 itibarıyla 50 liradan alınan euro, 50,35 liradan satılıyor. 57 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 57,35 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 42,60 liradan alınıp, 42,80 liradan satılıyor.
Bu haber toplam 335 defa okunmuştur