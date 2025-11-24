“Eşitsizliğe karşı mücadelemiz sürecek”

25 Kasım Organizasyon Komitesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yarın yürüyüş düzenleyecek.

25 Kasım Organizasyon Komitesi temsilcilerinden oluşan bir grup bugün KTAMS 50. Yıl Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yenikent’te bulunan Mor Çember’den başlayarak, Cumhuriyet Meclisi’ne yürüneceğini belirterek, katılım çağrısında bulundu.

Nazlı: “Gericiliğe geçit vermiyoruz, özgürlüğümüze sahip çıkıyoruz”

Komite adına ilk sözü Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı alarak, bu yılki 25 Kasım yürüyüşünün gericilikle mücadele temasıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Gericiliğin ilk hedefinde kadınlar ve çocuklar olduğunu kaydeden Nazlı, gericiliğin kadının, emeğinin ve bedeninin üzerinde baskı kurulması ile kontrol edilmesi noktasında önemli bir faktör olduğunu, bu nedenle de bu yılki yürüyüşün tema ve ana sloganının ‘Gericiliğe geçit vermiyoruz, özgürlüğümüze sahip çıkıyoruz’ olduğunu vurguladı.

Nazlı, 25 Kasım yürüyüşünün organize edildiği sırada bir şüpheli kadın ölüm haberi aldıklarını da belirterek, söz konusu ölümünün aydınlatılması için polisin etkin soruşturma yapması çağrısında bulundu.

Çağansoy: “Kız çocuklarımıza her zaman sahip çıkacağız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu üyesi Misli Çağansoy ise konuşmasında, ülkedeki toplumsal ve yapısal değişiklik adımlarından birinin de eğitimde disiplin tüzüğü olduğunu kaydederek, disiplin tüzüğünün aslında kız çocuklarına psikolojik ve fiziksel anlamda yapılan şiddetin farklı bir boyutu olduğunu savundu.

Toplum mühendisliğinin önüne geçmek adına mücadelelerinin her zaman devam edeceğini söyleyen Çağansoy, “Kız çocuklarımıza her zaman sahip çıkacağız.” dedi.

Pire: “Şiddeti besleyen sessizliğe, cezasızlığa ve eşitsizliğe karşı mücadelemiz sürecektir”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreter Yardımcısı Kadriye Pire de kadına yönelik şiddetin bireysel değil; toplumsal bir sorun olduğunu söyleyerek, bu düzen değişmeden hiç kimsenin gerçekten güvende olmadığını ifade etti.

“Şiddeti besleyen sessizliğe, cezasızlığa ve eşitsizliğe karşı mücadelemiz sürecektir” diyen Pire, kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürmelerinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Özdemirağ: “Hükümet’in ilk olarak Alo 183 ihbar hattına altyapı kazandırması gerekmektedir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, MYK üyesi Ayşe Özdemirağ konuşmasında, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece sivil toplumun veya bireylerin değil, birinci derecede devletin ve hükümetin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

“Kadınların yaşam hakkı, özgürlüğü ve güvenliği temel bir insan hakkıdır.” diyen Özdemirağ, Hükümetin yapması gerekenleri sıralayarak, “İlk olarak Alo 183 ihbar hattına altyapı kazandırılması, Şiddet Önleme Merkezleri’nin hayata geçirilmesi ve her kazanın her ilinde bir sığınma evlerinin açılması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Kral: “Bu yasaların geçmesi için elimizden gelen mücadeleye devam edeceğiz.”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Toplumsal Cinsiyet Eşikliği Genel Sekreteri Ülfet Kral ise, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi konusunda gelmiş geçmiş hiçbir Çalışma ve Güvenlik Bakanı’nın adım atmadığını savunarak, bir tek Polis Teşkilatı’nda kadına şiddet biriminin çalıştığını kaydetti.

Geçen hafta ilgili birimi ziyaret ettiklerini kaydeden Kral, ziyarette, şimdiye kadar 850 civarında kadının şiddete maruz kaldıkları için burayı aradıkları bilgisini aldıklarını söyledi.

Kral, “Biz burada 25 Kasım Organizasyon Komitesi'ne üye tüm örgütler olarak susmuyoruz, korkmuyoruz ve özgürlüklerimize sahip çıkıp bu yasaların geçmesi için elimizden gelen mücadeleye devam edeceğiz.” ifadesini de kullandı.

Şansal: “25 Kasım Salı günü, saat 18.00'de, Yenikent'teki Mor Çember'de buluşuyoruz”

Kadın Eğitimi Kollektifi temsilcisi Nazen Şansal konuşmasında yarınki eylem programı hakkında bilgi vererek, kadın şiddetine yönelik uygulamalar ve söylemlerle geçmişte mücadele ettiklerini, etmeye de devam edeceklerini belirtti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde toplumu sokağa çıkmaya çağıran Şansal, “Yarın 25 Kasım Salı günü, saat 18.00'de, Yenikent'teki Mor Çember'de buluşuyoruz. Sözümüzle, isyanımızla, kadına yönelik şiddete karşı tepkimizle birlikte meclise doğru yürüyoruz.” dedi.

Eyleme destek verenler

Açıklamaya göre, eyleme destek veren siyasi parti ve sivil toplum örgütleri şöyle:

"Alevi Kültür Merkezi, Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Belediye Emekçileri Sendikası, CTP Kadın Örgütü, EL-SEN, KAMU-SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, Kadın Eğitimi Kolektifi, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Özgür ve Asi, TDP/TOCEK, HAKSEN ve BASIN-SEN."