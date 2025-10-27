Başbakan Ünal Üstel, toplumdan ve UBP tabanından yükselen ‘değişim’ çağrılarına kulak tıkadı, “erken seçim yok, ihtiyaç duyulursa gideriz” açıklaması yaptı.

Yazılı açıklama yapan Üstel, hem UBP tabanı hem de toplumdan yükselen erken seçim çağrılarını, “ülkedeki siyasi istikrarı bozmaya ve hükümetin proje üretme motivasyonunu aşağıya çekmeye yönelik bilindik senaryolar” olarak niteledi.

“İlklere imza attıklarını, atmaya devam edeceklerini” söyleyen Üstel, “Görev süremizin dolmasına bir yıldan fazla zaman var. Biz seçim hükümeti değil; icraat hükümetiyiz, istikrar hükümetiyiz. O yüzden erken seçim tartışmalarına girmiyoruz” dedi.

UBP’nin her zaman ve her seçime hazır olduğunu öne süren Üstel, “gündemlerinde seçim olmadığını” yinelediği açıklamasında, “Yasal süre dolduğunda veya ihtiyaç duyulması durumunda bu ülkede seçime gitme kararını verecek olan da yine biz olacağız” ifadelerini kullandı.

Hükümet ortakları Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı’nın “erken seçime gidilmeli” açıklamalarının aksine, tüm kararlarını hükümet ortakları ile istişare içerisinde aldıklarını öne süren Üstel, “Söyleyeceğimiz bir söz, vereceğimiz bir mesaj olduğunda; bunu ortaklarımıza medya üzerinden değil, ortak akıl, istişare ve devlet terbiyesi çerçevesinde veririz” dedi.