ERKEN ERKEN SEÇİM

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin Meclis Başkanı’nı seçememesinin ardından siyasetteki nabız yükseldi.

UBP adayı, Milletvekili Resmiye Canaltay’ın adaylığının ikinci kez reddedilmesi, daha önce Ekim’de yapılması planlanan seçim tarihinin öne çekilip, çekilmeyeceğine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi, ‘geçiş hükümetini’ kamuoyu gündemine taşıdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Başbakan Ersan Saner’in ‘erken seçim’ önerisini değerlendirdi, seçim tarihi olarak Nisan ayına işaret etti.

Dün UBP başta olmak üzere hem hükümet, hem de ana muhalefet partisi toplantılar yaptı.

UBP MYK, Başbakan Saner’e ‘Erken seçim tarihini belirleme’ yetkisi verdi.

Başbakan Ersan Saner’in ‘erken seçim’ çağrısını hükümet ortakları da değerlendirdi.

Turizm Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakan’ın fevri açıklamalar yaptığını söyledi, “Şu andaki gündem bu olmamalı” dedi.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP’nin karar vereceğini belirterek, “UBP Grubu, ortak karar alırsa, bize de birlikte yürüyelim derlerse sıkıntı olmaz. Buna öncelikle UBP karar vermeli” dedi.

Seçim hareketliliği

Hükümet kanadındaki hareketlilik, siyasi partileri de harekete geçirdi.

CTP Milletvekili Özdil Nami, CTP açısından takvimin başladığını belirterek, ülkenin kriz ortamından çıkarılması gerektiğini söyledi.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, seçime şu anki Azınlık Hükümeti ile gidilmemesi gerektiğini, geçiş hükümeti kurulması gerektiğini söyledi.

Hızal, ülkede seçimden önemli işler olduğunu da kaydederek, “Ölü gözünden yaş bekliyoruz” dedi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Ortada bir kriz vardır. Ancak UBP, bunu çözebilecek güçtedir” diye konuştu, Nisan ile Ekim ayları arasında seçim olma ihtimalinin çok yüksek olduğuna işaret etti.

HP Genel Sekreteri, Milletvekili Jale Refik Rogers ise, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ancak bunun öncesinde yapılması gereken yaşamsal işlemler olduğuna değindi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş, pandemi ve ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında seçim çağrısı yapılmasının memleket açısından olumlu olmadığını söyledi.

Denktaş, “Mevcut durumda devam etmek zor... Yeni hükümet kurmak doğru olur mu o da sıkıntılı” diyerek, “ Başka çare yoksa tüm partilerin katılımı ile geçiş hükümeti kurulması, olabildiğince geç seçime gidilmesi doğru olur” şeklinde konuştu.

TDP’nin ‘yarın seçim olsa’ hazır olduğunu kaydeden Milletvekili Zeki Çeler, ülkenin geleceğinin UBP’nin iç hesaplaşmasına alet edildiğini vurguladı.

Çeler, bu sürede geçiş hükümetinin oluşturulması gerektiğine de değindi.

Hükümet ortakları da konuştu:

“Ortak karar verilmesi gerekirken…”

Başbakan Ersan Saner’in ‘erken seçim’ çağrısını hükümet ortakları değerlendirdi.

Turizm Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, erken seçime hükümet ortaklarının ortak karar vermesi gerekirken, Başbakan’ın fevri açıklamalar yaptığını söyledi.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP’nin karar vereceğini belirterek, “UBP Grubu, ortak karar alırsa, bize de birlikte yürüyelim derlerse sıkıntı olmaz. Buna öncelikle UBP karar vermeli” dedi.

Bu açıklamalar BRT’deki Manşet+ programında yapıldı.

Turizm Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

“Başbakan fevri açıklamalar yaptı”

Turizm Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, erken seçime hükümet ortaklarının ortak karar vermesi gerekirken, Başbakan’ın fevri açıklamalar yaptığını söyledi.

Ataoğlu, “Kimsenin gündeminde bu olmamalı. Herkesin gündeminde ekonomi, sağlık olmalı. Böyle sıkıntılar yaşanırken, seçime gitmek ne kadar doğru olur?” dedi.

Ataoğlu’nun açıklaması özetle şöyle: “DP olarak elbette erken seçime hazırdır ama memleket, halk buna hazır mı? Bunu hiç sorgulamadan, kendi lehinize olacağına kanaat getirerek böyle bir karar almak doğru değil.

3 parti hem fikir olup, böyle bir karar alınmalıydı. Başbakan fevri bir açıklama yaptı, ne kadar doğrudur, ciddi şekilde tartışılmalı, ona göre böyle açıklama yapılmalı.

Başbakan ile erken seçim çağrısının ardından kendisiyle konuştum. Bu konuyu görüştüm. Böyle bir kararın neye yönelik alındığını sordum.

Kimsenin gündeminde bu olmamalı. Herkesin gündeminde ekonomi, sağlık olmalı. Böyle sıkıntılar yaşanırken, seçime gitmek ne kadar doğru olur?

Ekim yerine Eylül’de seçim olsun önerisinde bulundu. Kurulacak olan hükümet kendi bütçesini götürsün.

UBP, kendi içerisindeki görüşmeler sonucunda erken, erken seçim tarihini öngörürse bizlerde diğer partiler gibi seçime hazırız. Gün içerisinde Başbakanı arayacağım. 3’lü görüşme talebinde bulunacağım.

UBP’den Saner’e seçim tarihi belirleme yetkisi

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Ersan Saner başkanlığında toplanarak son siyasal gelişmeleri değerlendirdi.

UBP’den yapılan açıklamada, MYK’nin erken seçim tarihinin belirlemesi için Ersan Saner’e yetki verdiği belirtildi

Açıklama şöyle:

“ Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner’in başkanlığındaki toplantısında Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçim sürecinde yaşananları, hükümet ve ülkedeki gidişatı değerlendirmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Genel Başkan Ersan Saner’a izlediği politikada destek belirtilmiş Genel Başkan’a, hükümet ortakları ve muhalefet partileri ile istişare etmek ve salgın sürecini göz önünde bulundurmak suretiyle erken seçim tarihini belirlemesi için yetki vermiştir.

Merkez Yönetim Kurulu’nda ayrıca salgın sürecinin devam ettiğine dikkat çekilerek hükümetin gerek hastalıkla mücadele ve aşılama gerekse halkın ekonomik sıkıntılarının aşılması için yapacağı çalışmalara destek verileceğinin altı çizilmiştir.”

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP karar verecek”

Öte yandan Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP’nin karar vereceğini söyledi, “UBP Grubu, ortak karar alırsa, bize de birlikte yürüyelim derlerse sıkıntı olmaz. Buna öncelikle UBP karar vermeli” dedi.

Arıklı, “Bu kırılgan yapıyla, her Meclis oturumunu birkaç sata gecikerek, bu şekilde nisap sağlayarak, yola devam etmemiz mümkün değil” de diyerek, “Makul ve uygun zamanda seçime gidilmeli” şeklinde konuştu. Arıklı’nın açıklamaları özetle şöyle: Başbakan spontane karar verdi. Onun yerinde kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Kendi vekillerine söz geçiremeyen durumuna düşmek doğru olmazdı, o da gereken tepkiyi verdi.

UBP Meclis Grubu’nda 26 ile karşılaşırsa erken seçim önerisinde bulunacağını vekillere önceden söyledi. Empati kurabiliyorum. İkinci kez, 26-27 ile UBP adayının reddedilmesi halinde, herhangi bir onurlu başkan aynı tavrı gösterirdi. Başbakan, gereğini yaptı. Vekilleri ciddi şekilde ikaz et, gerekirse erken seçime gitmen gerekir yönünde aramızda sohbet olmuştu. Erken seçim Nisan’da olursa yapacağımız kurultay ertelenir. Hemen sahaya inmemiz için hazırlıklar yapmamız gerekiyor. UBP Grubu özeleştiri yapıp, ‘hata ettik, adayımıza sahip çıkalım’ derler mi bilmiyorum. Bu kırılgan yapıyla, her Meclis oturumunu birkaç sata gecikerek, bu şekilde nisap sağlayarak, yola devam etmemiz mümkün değil. Makul ve uygun zamanda seçime gidilmeli. UBP Grubu, ortak karar alırsa, bize de birlikte yürüyelim derlerse sıkıntı olmaz. Buna öncelikle UBP karar vermeli. Dışarda akıl verecek durumumuz yok. Üzüntüyle takip ediyoruz. Seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP karar verecek. DP’nin 3, bizim 2 vekilimiz var. İyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 20 gündür birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Aşılamayacak sorunlar değil. UBP’nin içinde bulunduğu durum daha önemli. Her halükarda onların kararına saygı duyarız.

GENEL SEKRETERLER NE DÜŞÜNÜYOR?

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal:

“Geçiş hükümeti kurulmalı”

“Başbakan Ersan Saner’in açıklamalarının ardından konuyu kendi aramızda değerlendirdik.

Seçime bu hükümetle gidilmemeli. Geçiş hükümeti kurulmalı. GANA’da bile aşılama başladı. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ölü gözünden yaş bekliyoruz. Aşı bence en önemli konumuz. Ekonomi, sağlık, toplumsal psikolojinin düzelmesinin yolu budur. Biz bunlardan uzağız. Şimdi de meclis başkanını seçemediler. Bunun üzerine de erken seçime gidiyoruz. Pandemi koşullarında nasıl gideceğiz. Her gün 20 vaka çıkıyor. Seçim ve Halk Oylaması’nda uzlaşmak gerekiyor.

Geçiş hükümetiyle, aşı olayını organize etmemiz gerekiyor. Seçimden önemli işlerimiz var.

Seçim kararı verilirse, hazırız. Halkın iradesinden önemli ne var? Plan ve programımızı halka anlatacağız. İcraat hükümeti olmalı. Pandemi olmasa yarın sabah seçim yapalım. Ama kalabalıklar, bulaş riski artacak. Kapalı mekanlarda propaganda yapılacak. Dayatma noktasında olamayız. Bu hafta partide toplantı yapacağız.”

HP Genel Sekreteri, Milletvekili Jale Refik Rogers:

“Erken seçim kaçınılmaz”

HP Genel Sekreteri, Milletvekili Jale Refik Rogers, siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, “Halkın iradesini yansıtmayan zorlama bir yapının oluşturulması, ülkeye belki bir bakanlar kurulu kazandırmış̧ olabilir ancak bir hükümet kazandıramadığı gün gibi ortadadır” dedi.

Rogers, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ancak bunun öncesinde yapılması gereken yaşamsal işlemler olduğuna da işaret etti.

“Ben meclis başkanı mı seçtiremedim vebalini halk ödesin zamanı değildir” diye konuşan Rogers, sürecin soğukkanlılıkla yönetilmesi gerektiğine, yapılacak işlemlerin tamamlanarak seçime gidilmesi gerektiğine işaret etti.

“Bir seçim ve siyasi çıkar uğruna, bu ülkenin bir yıl daha bütçesiz kalmasına, sektörlerin ekonomik çöküş yaşamasına, halkımızın da bir salgının ortasında aşısız, ilaçsız kalmasına müsaade etmemeliyiz” diyen Rogers’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Halkın iradesini yansıtmayan zorlama bir yapının oluşturulması, ülkeye belki bir bakanlar kurulu kazandırmış̧ olabilir ancak bir hükümet kazandıramadığı gün gibi ortadadır. Ülkemizde seçim öncesi yapılması gereken yaşamsal işler vardır. Bir seçim ve siyasi çıkar uğruna, bu ülkenin bir yıl daha bütçesiz kalmasına, sektörlerin ekonomik çöküş yaşamasına, halkımızın da bir salgının ortasında aşısız, ilaçsız kalmasına müsaade etmemeliyiz. Asırda bir rastlanan önemli bir salgının ortasında kalmamıza rağmen, Halkın Partisi olarak hükümette bulunduğumuz dönemde ülkeyi hiç bir gün böylesi bir kriz ortamına sürüklemedik. Pek çok zaman siyaseten yaşayacağımız tüm kayıplara görmemize rağmen, partimiz değil halkımız dedik. Bugün de aynı noktadayız. Şimdi sağduyu ile hareket etme zamanıdır. Ben meclis başkanımı seçtiremedim vebalini halk ödesin zamanı değildir. Erken seçim kaçınılmazdır ancak süreç soğukkanlılıkla yönetilmeli, yapılacak işler tamamlanmalı ve öyle seçime gidilmelidir.”

MİLLETVEKİLLERİ NE DEDİ?

UBP Milletvekili Özdemir Berova:

“Seçim, Nisan-Ekim ayları arasında”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Ortada bir kriz vardır. Ancak UBP, bunu çözebilecek güçtedir” diye konuştu, Nisan ile Ekim ayları arasında seçim olma ihtimalinin çok yüksek olduğuna işaret etti.

“Yara aldık ama bu durum süper krize neden olacaktır diye düşünmüyorum” şeklinde konuşan Berova, izlenecek yol haritasının önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.

Berova, dün gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçiminin gizli oylama ile yapıldığını ifade ederek, “Bazı arkadaşlar niyetini belli etmeden oy kullandı” dedi.

BRT’de açıklamalarda bulunan Berova özetle şunları söyledi: Yaşananların aklıselim şeklinde yorumlanmasının günü bugün değil. Bütün değerlendirmeleri yapacağız. Ülke ve parti için en doğru için neyse onun kararını vereceğiz. Dünkü seçim gizli seçimdi. Kapalı seçimde, bu oran nedir ne değildir bilmek imkan mümkün değil. Önümüzdeki günlerde yol haritasını çizeceğiz.

Başbakan dünden itibaren değerlendirmelere başladı. Bir kriz vardır. UBP bu krizi çözmekle mükelleftir. Bu krizi çözmek için adımlar atılmalıdır. UBP bunu aşabilecek güçtedir.

Bazı arkadaşlar niyetini belli etmeden oy kullandı. Kimin ne yaptığını bilemiyoruz. Hükümet krizini oluşturabilecek icraata başlamış bir hükümet değildir. Hedefi belliydi, Ekim ayında sağlıklı seçime götürebilmek için tasarlanmıştı. Burada bir yol kazası yaşadı. Hükümet, erken seçim amacıyla kurulmuştu. Ekim’deki seçime 6-7 aylık süre kalmıştı. Böyle bir hükümette, önümüzdeki günlerde iç değerlendirme yapacaktır. Diğer siyasi partilerle de görüşme yapacaktır. UBP’ye karşı saldırıya geçmiştir. Yara aldık ama bu süper krize neden olacaktır diye düşünmüyorum. Erken seçim öncesi araya kurultay sıkışacağını takvimsel olarak olabileceğini düşünmüyorum. Bütçe Şubat başında biter. En erken seçim Nisan’da olabilir. Bunun tarihinin belirlenmesi, parti için en doğru zaman belirlenir. Parti içerisinde bir şekilde istişare edeceğiz. Nisan ile Ekim ayında seçim olma ihtimali çok yüksektir. Ancak pandeminin gidişatını da önemlidir.”

CTP Milletvekili Özdil Nami:

“Bizim açımızdan takvim başladı”

CTP Milletvekili Özdil Nami, CTP açısından takvimin başladığını belirterek, ülkenin kriz ortamından çıkarılması gerektiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Nami, şunları kaydetti: “Başbakanın çağrısı üzerine seçim erken zamanda yapılmalı. Bizim açımızdan takvim başladı. CTP bu konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi, iradesini ortaya koyacak. Tüm partiler, gereken iradeyi göstermeli. Ülke kriz ortamından çıkartılmalı. Halkın iradesi Meclis’e yansımalı.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun da ifade ettiği bazı sıkıntılar var. Erken seçim tarihine kadar bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler varsa değerlendirilir. Bunları önümüzdeki birkaç ay içerisinde göreceğiz.

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“İç hesaplaşmalarına ülkenin geleceğini alet ettiler”

TDP’nin ‘yarın seçim olsa’ hazır olduğunu kaydeden Milletvekili Zeki Çeler, ülkenin geleceğinin UBP’nin iç hesaplaşmasına alet edildiğini vurguladı.

Çeler, bu sürede geçiş hükümetinin oluşturulması gerektiğine de değindi.

Çeler’in değerlendirmesi şöyle: “Hükümet, vizyonsuz oldukları biliniyor. Pandemi devam ediyor. Vaka sayıları 20’lere ulaştı. Bununla mücadele etmek gerekiyor.

İç hesaplaşmalarına ülkenin geleceğini alet ettiler. Başbakan başarısız olduğunu anladı ve erken seçim talebinde bulundu. Erken seçim istemi kolay… TDP yarın seçim olsa hazır. Pandemi bu kadar giderek artarken, aşılamanın başlamadığı dönemde seçim olması halinde bütün partiler herkes virüs yayacak. Olduğumuzdan daha kötü noktaya gelebiliriz. Geçiş hükümetinin oluşması gerekiyor. Yaz aylarına yaklaşan bir sürede en azından açık havada seçim yapılmalı. Bu sürede aşılanma da başlamış olur. Sağlık bitti. Ekonomik yönden darmadağınız. 45 gün ya da 60 gün içerisinde seçimden hiçbir parti kaçmaz. Yaşananlar üzerine Genel Sekreter ve vekiller ufak bir toplantı yaptık.

Yüksek Mahkeme Başkanı’nın yaptığı açıklamalar, seçim sistemiyle alakalı güçler ayrılığına aykırı bir davranıştır. Sayımların kolaylaştırılması ile ilgili bir şey yapılmalı. Bu şekilde kabul ederiz. Seçim sistemini değiştirelim derken, demokratik seçim hakkını mı almak istiyorlar?”

DP Milletvekili Serdar Denktaş:

“Devam etmek zor, yeni hükümet kurmak da doğru olur mu o da sıkıntılı”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, pandemi ve ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında seçim çağrısı yapılmasının memleket açısından olumlu olmadığını söyledi.

Denktaş, “Mevcut durumda devam etmek zor... Yeni hükümet kurmak doğru olur mu o da sıkıntılı” diyerek, “ Başka çare yoksa tüm partilerin katılımı ile geçiş hükümeti kurulması, olabildiğince geç seçime gidilmesi doğru olur” şeklinde konuştu.

Denktaş, yaşananları şöyle değerlendirdi: “Dün yaşananlar UBP’nin kendi iç meselesiydi. Hükümet ortakları Resmiye hanıma onay verdi. Bizden kendisine 8 oy gitti. Böylesi dönemde seçime götürmek doğru yaklaşım değildir.

Başbakan Ersan Saner’in çağrısı, biraz fevri bir çağrı oldu. Oturup, ne yapmalı, nasıl toparlanmaları gerektiğini kendilerini düşünmeli. Bir tarafta pandemi, bir tarafta ekonomik sıkıntılar önümüzde duruyor. Bu süreçte seçim çağrısı yapmak memleket açısından olumlu değil.

Dün (önceki gün) verilen oylar, Resmiye hanıma tepki oyu değil, grubun başbakana tepkisiydi.

Mevcut durumda devam etmek zor... Yeni hükümet kurmak doğru olur mu o da sıkıntılı. Başka çare yoksa tüm partilerin katılımı ile geçiş hükümeti kurulması, olabildiğince geç seçime gidilmesi doğru olur.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda en hızla yapabilecek olan şey, mevcut yasanın ortadan kaldırılması, eskiye dönmesi. Ya da 3 seçim bölgeli, karma oyun ortadan kalktığı bir seçim yasası düşünülmeli.

Hükümetin ya da oluşacak bir hükümetin hemen önüne alması gereken bir konu. İç sürtüşmeler, hoşnutsuzluklardan ziyade ülkenin çözülmesi gereken konular var.

Hükümet krizi diyebilmek için hükümet destek veren ortaklarla sorun olması gerekir. Ama ana partinin kendi içinde sorun var.”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman:

“Halkın iradesine başvurmaktan başka çare yok”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, halkın iradesine başvurmaktan başka çare kalmadığını söyledi, “Bu şartlarda böyle bir hükumetin uzun süre devam etmesini talep etmek pandeminin yarattığı zor koşullarda kaosun derinleşmesini istemekten başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Bir başbakanın, hükumeti henüz bir aylıkken Meclis kürsüsünden erken seçim çağrısı yapması az buz bir şey değildir. Bu çağrı Meclis başkanlığı seçimi konusunda iktidara mensup milletvekillerinin kendisini hayal kırıklığına uğratması sonucunda yapılmışsa daha da önemlidir.

Bu durumda iktidara mensup milletvekilleri hükumete güvensizliklerini ortaya koyarken, Başbakan da kendi hükumetine ve iktidara mensup milletvekillerine güvensizliğini ortaya koymuş demektir.

Bu şartlarda böyle bir hükumetin uzun süre devam etmesini talep etmek pandeminin yarattığı zor koşullarda kaosun derinleşmesini istemekten başka bir şey değildir. O nedenle bütçenin geçmesini, seçim hazırlıklarının yapılmasını sağlayacak ve seçimi ilan etmiş hükumete seçim maksatlı "icraat" yapacak zamanı tanımayacak biçim ve sürede halkın iradesine başvurmaktan başka çare kalmamıştır!”

CTP: Nisan’da erken seçime gidilmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Başbakan Ersan Saner’in ‘erken seçim’ önerisini değerlendirdi, seçim tarihi olarak Nisan ayına işaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada dün MYK, Örgüt Bürosu ve Meclis Grubu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

CTP, art arda yaşanan siyasi krizlerin ülkeyi ve halkı çok zor bir dönemde kaos ortamına sürüklediğine de dikkat çekerek, “bu noktadan sonra bu kaostan ancak halkın iradesiyle çıkılabilir” dedi.

Yapılan açıklama şöyle: Başbakan Sayın Ersan Saner, Meclis başkanlığı seçiminde yaşanan krizin ardından kürsüden yaptığı konuşmada, muhalefete “en kısa zamanda erken seçim tarihinin belirlenmesi önerisi” yapmıştır. Bu açıklama, bir yandan hükumetin halkın ihtiyaçlarına yanıt veremeyecek bir yapıda olduğunun tespiti, diğer yandan da ülkenin seçim sath-ı mailine girdiğinin ilanı anlamına gelmektedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, dün, MYK, Örgüt Bürosu ve Meclis Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Sn. Saner’in muhalefete yaptığı öneriyi değerlendirmiştir. Toplantıda yapılan temel saptama, art arda yaşanan siyasi krizlerin ülkemizi ve halkımızı çok zor bir dönemde kaos ortamına sürüklediği ve bu noktadan sonra bu kaostan ancak halkın iradesiyle çıkılabileceğidir.

Yetkili organlarımız, bu saptamadan hareketle, halkımıza böyle bir dönemde daha fazla zaman kaybettirilmeden, bütçe ve seçim hazırlıkları ile ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması ve en geç Nisan ayı içerisinde seçime gidilmesi gerektiği kanaatindedir.

Bu noktadan sonra yetki halkımızdadır. Kıbrıs Türk halkının, özgür iradesiyle, ülkeyi bu kaostan çıkaracak, yaratılan tahribatı hızla giderecek, sorunları ciddiyetle ele alıp çözme yeteneğine sahip, sorumlu ve güvenilir bir siyasi yapıyı sandıktan çıkaracağına inancımız tamdır.

19 Aralık’ta göreve başlamıştı, 11 Ocak’ta ‘erken seçim’ resti geldi

Neler yaşanmıştı?

Kabine 9 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulmuştu.

Kabinede dikkat çekici detaylar da ortaya çıkmıştı.

Bir önceki hükümette görev alan, aynı zamanda UBP'nin 'başkanlık adayı' milletvekilleri Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu'nun yer almaması dikkat çekmişti.

Bakanlıklarda görev değişimi 10 Aralık’ta yapılmıştı.

14 Aralık’ta ise Hükümet Programı Meclis’te okunmuştu.

19 Aralık’ta ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun güven oylaması için toplanmıştı.

Hükümet, 20 ret, 3 çekimser oya karşılık 24 kabul oyu ile güvenoyu almıştı. Azınlık hükümeti, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde 25 sandalyeyle temsil ediliyordu.

Bu sürede özellikle UBP, zaman zaman da hükümet ortakları arasında ‘çatırdamalar’ yaşandı.

UBP’de Genel Başkanlık ile başlayan kriz, Meclis Başkanlığı’nda da devam etmişti.

Geçtiğimiz hafta ilk tur seçimde 26 oyla adaylığı reddedilen Resmiye Canaltay, önceki gün yeniden aday gösterilse de bu kez 27 olumsuz oyla adaylığı reddedildi.