Mağusa’da 2. Etap Asfalt Yapım İşleri için sözleşme imzalandı

Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen 2. Etap Asfalt Yapım İşleri İhalesi sürecinin tamamlanmasının ardından, ihaleyi kazanan Güney Construction Ltd. ile sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Güney Construction Direktörü Sertaç Uzun imza koydu.

Belediyeden yapılan açıklamada, sözleşme kapsamında yapılacak asfalt yapım işlerinin, yer tesliminden itibaren 150 gün içerisinde tamamlanacağı, sözleşme bedelinin ise 57 milyon 424 bin 106 TL 60 kuruş + KDV olduğu belirtildi.

İhale kapsamında çalışmalar; Mutluyaka ve Tuzla köyleri, Çanakkale, Maraş Bölgesi mahalleleri, Karakol, Namık Kemal ve Dumlupınar mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokağı kapsıyor.

Açıklamada, çalışmalarla kent genelinde yol altyapısının güçlendirilmesi ve ulaşım konforunun artırılmasının hedeflendiği, sözleşme kapsamında yüklenici firmanın tüm malzeme ve işçilik sorumluluğunu üstlenerek asfalt yapım işlerini tamamlayacağı, çalışmaların ise Gazimağusa Belediyesi Proje ve Bayındırlık birimleri tarafından denetleneceği kaydedildi.