Erhürman, Rosemary A. DiCarlo ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo ile görüştü.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Güven Artırıcı Önlemlere ve Kıbrıs sorununa ilişkin son durum detaylı bir şekilde ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün yapacağı temasların ardından bu akşam adaya dönecek.