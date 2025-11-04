Erhürman: “Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılarak karar alınamaz”

Kıbrıslı Türk liderTufan Erhürman, “Great Sea Interconnector” projesine ilişkin yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları ve iradesi yok sayılarak enerji veya deniz yetki alanlarına dair kararlar alınamayacağını vurguladı.

Erhürman, seçim öncesinden bu yana projeyle ilgili tutumlarının net olduğunu belirterek, “Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. Enerji, deniz yetki alanları gibi konularda Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları yok sayılarak, bizim irademiz olmaksızın karar alınması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, seçim sonrasında Kıbrıs sorununun kapsamlı çözüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda, güneyden gelen yorumlara yanıt vermeyeceğini, görüşme süreci başlamadan suçlama oyunlarına girmeyeceğini söylediğini hatırlattı ve bu duruşunu koruduğunu belirtti.

Erhürman, “Sn. Hristodulidis bir yandan kapsamlı çözüm için görüşmeye başlama çağrısı yaparken, diğer yandan Kıbrıslı Türkler yine görmezden gelinerek İsrail doğal gazının deniz altından Kıbrıs’a ulaştırılması konusundaki girişimlere ortak olmaktadır. Bu, samimiyet testi açısından olumlu bir işaret değildir” diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıs’ta çözüm için öncelikle bir çözüm atmosferine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu atmosferin Kıbrıslı Türklerin yok sayıldığı girişimlerle oluşturulamayacağını belirtti.

“Bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarını olumsuz etkileme potansiyeli yüksek girişimlerin, Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek yapılmasıyla çözüm atmosferi sağlanamaz.”

Kıbrıslı Türk lider Erhürman, “Adada çözüm atmosferinin oluşması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz ancak bu atmosferi zedeleyen hamleleri de asla görmezden gelmeyeceğiz” ifadelerine de yer verdi.