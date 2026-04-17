Erhürman, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev yer alırken, Cumhurbaşkanı Erhürman’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

Teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” olarak belirlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla Antalya’da bulunan Erhürman'ın temasları devam edecek.

Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, forumun tamamlanmasının ardından 19 Nisan Pazar akşamı adaya dönmesi bekleniyor.