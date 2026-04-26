“Enerjinizi kaybetmeyin, küçük bir pozitiflik büyük bir etki yaratır”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerji

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... İnsanların hayatına dokunabileceğim, ya da insan ilişkilerinin merkezde olduğu bir işte olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek planlarım ve hayatımın nereye gittiği

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Önüme çıkan bazı güzel fırsatları değerlendirememek

En büyük sevincim… Kız kardeşimin doğduğu gün

Hayatımın dönüm noktası…Belirli bir sürecin bitmesi ve kendimi yenide seçtiğim an

Beni en çok etkileyen yazar… Harlan Coben

Başucumdaki kitap... Serenad – Zülfü Livaneli

En keyif aldığım müzik.. Ruh halime göre değişir, ama tabi her türlü müziği severim, dinlerim

En son izlediğim film… Ocean’s 8

Kendim için son aldığım şey… Elbise