“Enerjinizi kaybetmeyin, küçük bir pozitiflik büyük bir etki yaratır”
Portre / Eda Türkeş - İngilizce Öğretmeni
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerji
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... İnsanların hayatına dokunabileceğim, ya da insan ilişkilerinin merkezde olduğu bir işte olurdum.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek planlarım ve hayatımın nereye gittiği
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Önüme çıkan bazı güzel fırsatları değerlendirememek
En büyük sevincim… Kız kardeşimin doğduğu gün
Hayatımın dönüm noktası…Belirli bir sürecin bitmesi ve kendimi yenide seçtiğim an
Beni en çok etkileyen yazar… Harlan Coben
Başucumdaki kitap... Serenad – Zülfü Livaneli
En keyif aldığım müzik.. Ruh halime göre değişir, ama tabi her türlü müziği severim, dinlerim
En son izlediğim film… Ocean’s 8
Kendim için son aldığım şey… Elbise
Dolabımdaki en gereksiz şey… Her bir parçanın bir gün gerekli olacağına inananlardanım açıkçası :D
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusallığım
Kendimde beğendiğim özellik… Auram, enerjim, neşem
Olmasa da olur… Çorba
Olmazsa olmaz… Seyahatler
En iyi yaptığım yemek… Yemek konusunda pek bir iddiam yok ama brownie kurabiyem efsanedir
Hayalimdeki dünya… Huzurlu, kimsenin zarar görmediği bir dünya
Aşk benim için… Sadakat
Onunla çok tanışmayı isterdim… Sezen Aksu
Görmek istediğim yer… Kesinlikle Amerika
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek, görmek ve yeni insanlarla tanışmak
Son olarak söylemek istediklerim…Enerjinizi kaybetmeyin, küçük bir pozitiflik sandığınızdan çok daha büyük bir etki yaratır :)