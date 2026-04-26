“Enerjinizi kaybetmeyin, küçük bir pozitiflik büyük bir etki yaratır”

Portre / Eda Türkeş - İngilizce Öğretmeni

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerji

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... İnsanların hayatına dokunabileceğim, ya da insan ilişkilerinin merkezde olduğu bir işte olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek planlarım ve hayatımın nereye gittiği

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Önüme çıkan bazı güzel fırsatları değerlendirememek

En büyük sevincim… Kız kardeşimin doğduğu gün

Hayatımın dönüm noktası…Belirli bir sürecin bitmesi ve kendimi yenide seçtiğim an

Beni en çok etkileyen yazar… Harlan Coben

Başucumdaki kitap... Serenad – Zülfü Livaneli

En keyif aldığım müzik.. Ruh halime göre değişir, ama tabi her türlü müziği severim, dinlerim

En son izlediğim film… Ocean’s 8

Kendim için son aldığım şey… Elbise

Dolabımdaki en gereksiz şey… Her bir parçanın bir gün gerekli olacağına inananlardanım açıkçası :D

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusallığım

Kendimde beğendiğim özellik… Auram, enerjim, neşem

Olmasa da olur… Çorba

Olmazsa olmaz… Seyahatler

En iyi yaptığım yemek… Yemek konusunda pek bir iddiam yok ama brownie kurabiyem efsanedir 

Hayalimdeki dünya… Huzurlu, kimsenin zarar görmediği bir dünya

Aşk benim için… Sadakat

Onunla çok tanışmayı isterdim… Sezen Aksu

Görmek istediğim yer… Kesinlikle Amerika

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek, görmek ve yeni insanlarla tanışmak

Son olarak söylemek istediklerim…Enerjinizi kaybetmeyin, küçük bir pozitiflik sandığınızdan çok daha büyük bir etki yaratır :)

