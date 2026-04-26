En İyi Film Ödülü Hold Onto Me-Tutun Bana’ya gitti

Murat OBENLER

Kıbrıs’ta sinemanın en nitelikli ve büyük etkinliği olan 9 günlük maraton Kıbrıs Sinema Günleri Uluslararası Festivali 2026, Limasoldaki Rialto Tiyatrosu’nun evsahipliğini yaptığı ödül töreni ile sona erdi.

Glocal Images Uluslararası Yarışması ödülleri yanısıra, Çocuklar ve Gençler İçin bölümü takdimi Dot.on.the.Map Industry Days kazananlarına da ödüllerinin takdim edildiği gece Barking Cats Radio ve DJ İkilisi’nin set başına geçtiği kapanış partisi ile sona erdi.

Festival Sanat Direktörleri Argyro Nicolaou ve Petros Charalambous’un ödülleri sunduğu gecede sırasıyla tüm sponsorlara ve festival gönüllülerine de teşekkür edildi.

En İyi Film Ödülü’nü Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Vasiliki Kassianidou takdim ederken Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis de En İyi Ğerformans ödülünü takdim için sahneye geldi.



Mehmet Akif Büyükatalay’a bir ödül de Kıbrıs’tan

Uluslararası yarışmada En İyi Film ödülünü Pauline Loquès’in yönettiği Nino kazanırken En iyi Yönetmen ödülü Hysteria filmi ile Mehmet Akif Büyükatalay’a gitti.



Hold Onto Me ödülleri süpürdü

Kıbrıslı Filmler Yarışması’nda Myrsini Aristidou’nun yönettiği 4 ülke ortak yapımı Hold Onto Me-Tutun Bana dünya festivallerdeki başarısını kendi ülkesinde de sürdürdü ve en iyi film, yönetmen ve seyirci ödülü olmak üzere 3 ödül kazanarak törene damga vurdu.



Ödül kazananların listesi



Kıbrıslı Filmler Yarışması

En İyi Film: Hold Onto Me(Κράτα με -Tutun Bana)(Yön: Myrsini Aristidou)

En İyi Yönetmen: Myrsini Aristidou

En İyi Performans Ödülü: Ntinos Lyras & Lenia Sorocou

(Maricel-(yön: Elias Dimitriou)filmindeki performans ile)

Glocal Images Uluslararası Yarışması

En İyi Yönetmen Ödülü: Mehmet Akif Büyükatalay- Histeri filmi ile

Jüri Özel Ödülü: Aisha Cant Fly Away (Yön: Morad Mostafa)

En İyi Film Ödülü: Nino (Yön: Pauline Loquès)

En İyi Görüntü Yönetimi: Agnès Piqué Corbera- Forestara filmi ile

1.Mansiyon Ödülü: Beautiful Evening, Beautiful Day

(Lıjepa Vecer, Lıjep Dan- Yön: Ivona Juka)

Seyirci Ödülü: Hold Onto Me