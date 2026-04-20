En fazla yağış Pile’de…

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışı metrekarede 19 kilogramla Pile'nin aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre, bölgelere göre yağış miktarları şöyle;

"Akıncılar, Kırıkkale, Gönendere ve Kantara’ya 14 kg/m², Çayönü ve Akdoğan’a 13 kg/m², Gazimağusa’ya 12 kg/m², Mallıdağ ve Tatlısu’ya 10 kg/m², Beyarmudu’na 9 kg/m², Çayırova’ya 7 kg/m²"

Diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 5 kilogram arası yağış kaydedildi.