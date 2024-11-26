‘En düşük’ 940 TL

Bir evin aylık ısınma bedeli (Günde 4 saat kullanımda):

Şömine/Odun sobası: 4 bin TL – 8 bin 500 TL

Elektrikli soba: 3 bin 88 TL

Klima: 2 bin 200 TL

Gazyağlı soba: bin 48,5 TL

Tüp gazlı soba: 940 TL

Serap ŞAHİN

Kış kendini hissettirmeye başladı. Temel ihtiyaçlarının günden güne zamlandığı bu dönemde, kapıya dayanan kış mevsimi de zorlu geçeceğine benziyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ısınma giderlerinin bütçeler üzerinde ciddi bir yük oluşturacağının sinyallerini veriyor.

YENİDÜZEN, çeşitli ısınma yöntemlerini mercek altına aldı; odun, gazyağı, tüp gaz ve elektrikle yapılan ısıtmanın maliyetlerini hesapladı.

Çeşitli ısınma yöntemleri arasında en maliyetli odun sobası, şömine, elektrikli soba ve klima başı çekerken, gaz yağlı ve tüp gazlı soba ile ısınmanın maliyeti ise bunlara göre daha ekonomik olduğu gözlemlendi.

YENİDÜZEN’in Orman Dairesi’nden aldığı fiyatlara göre 1 aileye 1 ay boyunca yetecek 1 tonluk kesilmemiş odunun maliyeti 4 bin TL, kesilmiş odun ise 6 bin TL. Özel bir firmalarda bu rakamlar 2 katına kadar çıkıp 8 bin 500 TL’ye satılıyor. 2500 watt ebatında bir soba kullanımı son gelen elektrik zammına göre, 4 saatlik kullanımda aylık 3 bin 88 TL elektrik faturasına yansıyacak. En çok tercih edilen klima çeşitlerinden 18000 BTU’luk bir klima baz alındığında akşam 4 saatlik kullanımı aylık 2 bin 200 TL’ye mal olacak. Bu miktar, kullanılan cihazın gücüne ve kullanılan saate göre değişiklik gösterebilecek. 4 saatte ortalama 1 litre gaz yağı tüketen gazyağlı sobalar ise 4 saatlik kullanımda aylık bin 48,5 TL’ye mal olacak.

10 kiloluk ev tüpünün gelen son zamdan sonra fiyatı 470 TL’ye yükseldi. Tekrardan zamlanmaması halinde çekirdek bir ailenin aylık ortalama 2 tüp gaza ihtiyacı olduğu düşünülürse, tüp gazlı sobayla ısınmayı tercih edenler aylık 940 TL ödeyecek.

Odun sobası veya şömine ile ısınmak aylık 4 bin TL ile 8 bin 500 TL arası değişiyor

YENİDÜZEN’İN Orman Dairesi’nden aldığı fiyatlara göre; Orman Dairesi’ndeki ölçü birimi ster olarak geçiyor. 2 ster odun yaklaşık 1 ton ağırlığına denk geliyor. Orman Dairesi’nde 2 ster yani 1 ton odunun fiyatı 4 bin TL. Kesilmiş şöminelik 2 ster odun ise 6 bin TL. Vatandaşın araziden kendinin kesmesi durumunda çam ağacı 2 ster odun 2 bin TL, okaliptüs ise 2 bin 300 TL’ye mal oluyor.

Kıbrıs Odun ve Kömür Fabrikası’ndan alınan odun fiyatlarının maliyeti ise daha pahalı. 1 van dolusu odunun fiyatı 8 bin 500 TL. Her odunun tonunun ve ağırlığının farklı olduğu belirtilen fabrikada narenciye, efgalitto, selvi ve çam ağaçlarının karışımı 1 van dolusu odunun yaklaşık 1 tona karşılık geldiği ifade edildi ve bunun 1 aileye 1 ay yeteceği belirtildi.

Elektrikli soba ile ısınma aylık 3 bin 88 TL

2500 watt ebatında bir soba kullanımı güncel elektrik fiyatlarına göre, 4 saatlik kullanımda yüzde 16 KDV ve maktu ücreti de dahil aylık 3 bin 88 TL elektrik faturasına yansıyacak. Klimaya oranla daha az tercih edilen ve daha maliyetli olan elektrikli soba kullanımı sadece 4 saatlik kullanımda bile bütçeyi zorlayacak.

Klima ile ısınma aylık 2 bin 200 TL

UBP-YDP-DP Hükümeti 2024 yılında elektrik fiyatlarına 6 kez zam uyguladı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ekim ayından itibaren geçerli tarife ücretlerine göre, genelde en çok tercih edilen klima çeşitlerinden 18000 BTU’luk bir klima baz alındığında akşam 4 saatlik kullanımı yüzde 16 KDV ve maktu ücretiyle birlikte aylık 2 bin 200 TL’ye mal olacak. Bu miktar, kullanılan cihazın gücüne ve kullanılan saate göre değişiklik gösterebiliyor.

Gaz yağı ile ısınmanın maliyeti aylık 1048 TL

Kokusu nedeniyle eskisi kadar yaygın kullanılmasa da gazyağıyla çalışan sobalar hâlâ düşük gelirli vatandaşlar için bir ısınma seçeneği olmaya devam ediyor.

Gazyağlı sobalar 4 saatte ortalama 1 litre gaz yağı tüketiyor. Sadece akşam saatlerinde kullanılacağı düşünülürse, 18.00’den 22.00’ye günde bir litre gaz yağı gerekecek. Güncel fiyatlara göre gaz yağı bugün 34,95 TL. Bu fiyatlarla aylık olarak gaz yağlı soba kullanımı 1048.5 TL’ye mal olacak.

Tüp gazlı soba ile ısınmak en az 940 TL

Sobanın modeline ve kullanım koşullarına göre tüketim miktarının değişiklik gösterebileceği 10 kiloluk ev tüpünün şu anki güncel fiyatı 470 TL. Çekirdek bir ailenin sadece bir odada soba kullanması durumunda aylık ortalama en az 2 tüp gaza ihtiyacı olacak. Buna göre tüp gazlı sobayla ısınmayı tercih edenler aylık en az 940 TL ödeyecek.