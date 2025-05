“En büyük sorunumuz yapı denetimi”

Hüseyin Özbarışcı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, Kıbrıs Türk toplumunun depreme yeterince önem vermediğini, bunun çok ciddi bir eksiklik olduğunu söyledi. Bu kanaate, depremle ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantılarına halkın katılımının yok denecek kadar az olması nedeniyle vardığını belirtti.

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde iki fay hattının geçtiğini hatırlatan Balkıs, depremin hafife alınamayacak bir konu olduğunu vurguladı. Toplumun, olası bir depremde nereye gideceği ve ne yapacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını, bu konuda pek de bilgi edinme çabası göstermediğini belirterek, “Hep başkaları bizim için bir şeyler yapsın gibi bir tavrımız var” değerlendirmesini yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, yapılaşma konusuna da değinerek, proje aşamalarında sıkıntı yaşanmasa da yapı denetimi konusunda sorunlar olduğunu ifade etti. Özellikle yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü söyleyen Balkıs, “Yapılaşma, ülkenin gelişimi olarak görülüyor ama bu bir rant haline getirilmemeli. Planlı olmalı, kararlar alınırken tüm paydaşlardan veri ve görüş alınmalı. Bu hepimizin güvenliği için önemlidir” dedi.

“Yapılarımız kontrol edilmeli”

Toplumun, ülkede her an deprem olacakmış gibi hareket etmediğini belirten Balkıs, depreme her açıdan hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs’ın kuzeyindeki eski yapıların kontrol edilmesi, gerekiyorsa güçlendirilmesi veya yenilenmesi gerektiğini belirten Balkıs, 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu konuda ciddi sorumluluklar üstlendiğini söyledi. Öncelikli olarak okullar ve diğer kamu binalarında çalışmalar yapıldığını ifade eden Balkıs, “Şu anda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Ama görüyoruz ki, deprem artık pek gündemde değil. Oysa bu, daha fazla dikkate alınması gereken bir mesele” dedi.

“En büyük sorunumuz yapı denetimidir”

Kıbrıs’ta geçmişte daha çok yığma yapılar varken zamanla betonarme yapılara geçildiğini belirten Balkıs, özellikle son 10 yılda turizmin gelişmesi ve öğrenci sayısının artmasıyla konut ihtiyacının arttığını, bunun da hızlı yapılaşmaya yol açtığını söyledi. Bu süreçte yapılaşmanın kontrollü olması gerektiğini vurgulayan Balkıs, “Ülkemizde ne yazık ki bazen bir gecede imar planları değişebiliyor” ifadelerini kullandı. İnşaat mühendislerinin tüm karmaşık yapıları yapabileceğini önemli olanın denetim olduğunu söyleyen Balkıs, “Bizim en büyük sorunumuz yapı denetimi kısmıdır” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın belediyeler için kurduğu yapı denetim portalı hakkında da bilgi veren Balkıs, projeden sorumlu mühendislerin tüm tasarımları ve denetimleri bu portala yüklemek zorunda olduğunu, belediyelerin de bu verileri kontrol etmesi gerektiğini belirtti. Eksiklik olması durumunda ruhsat verilmemesi gerektiğini ifade eden Balkıs, “Bazı belediyelerimiz bu portalı etkin kullanıyor ama bazıları kullanamıyor bunun da sebebi personel eksiklikleri olabilir” diye konuştu.

“Toplum, deprem sırasında nereye gideceğini bilmiyor”

Balkıs, beton yapıların çoğalması nedeniyle olası bir depremde insanların kaçacak alanlarının azaldığına dikkat çekerek, “Deprem sırasında sadece binanın içinde olmayabilirsiniz” dedi. Merdiven ve asansörlerden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Balkıs, toplumun önemli bir kesiminin deprem sırasında nereye gideceğini bilmediğini, Sivil Savunma’nın bu konuda bilgi verse de halkın ilgisiz kaldığını söyledi.

“Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapacağımızı bilmiyoruz”

Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen 3. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu ve Cumhurbaşkanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan deprem konferansını hatırlatan Balkıs, her iki etkinlikte de deprem konusunun ön planda olduğunu, yerli ve yabancı uzmanların konuşmalar yaptığı bu toplantıların halka açık olmasına rağmen katılımın oldukça düşük olduğunu ifade etti. “Sempozyuma yaklaşık 400-500 kişi katıldı ama bunların çoğu akademisyen, sektör temsilcisi ve öğrenciydi. Halktan katılım çok azdı” dedi. Halkın, deprem öncesi, sırası ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda ciddi eksiklikleri olduğunu belirten Balkıs, “Her mahallede görevli kişiler olmalı, bu sorumluluğu başkasından beklememeliyiz” dedi. Sivil Savunma’nın yeterliliği konusundaki endişelere de değinen Balkıs, büyük bir yıkım durumunda halkın da ne yapacağını önceden planlaması gerektiğini belirterek, “Tedbirli olmakta fayda var” dedi. Ayrıca, radyo, TV, reklam panoları gibi mecralarda kamu spotlarıyla sürekli bilgilendirme yapılmasının, çocuklara küçük yaşta deprem bilincinin kazandırılmasının önemini vurguladı.

“28-29 Mayıs’ta yapılacak trafik çalıştayı çok önemli, katılım göstermeliyiz”

UKÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, ülkedeki altyapı ve trafik sorunlarına da değinerek, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve ODTÜ iş birliğinde düzenlenecek olan Trafik Güvenliği Çalıştay ve Sergisi’ne dikkat çekti. “Sosyal medyada eleştirilen tüm altyapı sorunlarının bu çalıştayda gündeme gelmesi gerekiyor” diyen Balkıs, ilgili protokollerin de etkinlikte bulunacağını belirtti ve halkın bu çalışmalara katılım göstermesinin önemini vurguladı.

Bu tür etkinliklerde protokolün ilgisinin zamanla azaldığını belirten Balkıs, “Birçok açılışta protokol gelir ama sonra etkinliği terk eder. Ne konuşmacıyı ne de halkı dinler. Oysa protokol daha özenli olmalı, yetkili gelemiyorsa bir temsilcisini göndermeli. Aksi halde bu çalışmalar amacına ulaşmaz” ifadelerini kullandı.