“En az %33.32 artış”

► YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, “Hayat son 6 ayda ne kadar pahalılaşmışsa, asgari ücrete yönelik artış da en az o kadar olacak” sözünü yineledi, “en az yüzde 33.32 oranında artış” sözünü verdi.

Ertuğrul SENOVA

İstatistik Kurumu, Kıbrıs’ın kuzeyinde hayatın son 1 ayda yüzde 11.44, son 6 ayda yüzde 33.32 ve son 1 yılda yüzde 65.43 oranında pahalılaştığını açıkladı.

Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve Aralık 2022 enflasyon rakamları üzerinden hesaplanan yılın ilk asgari ücretinin üzerinden geçen 6 ayda, hayatın yüzde 33.22 oranında pahalılaştığının belirtilmesi üzerine gözler, yılın ikinci asgari ücretine çevrildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Hayat son 6 ayda ne kadar pahalılaşmışsa, asgari ücrete yönelik artış da en az o kadar olacak” sözünü yineledi, “en az yüzde 33.32 oranında artış” sözünü verdi.

Taçoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu bu hafta içerisinde, en geç Cuma günü toplantıya çağıracağını da belirtti.

Öte yandan İstatistik Kurumu, son bir ayda fiyatları en fazla artan ve düşen ana harcama gruplarını da derledi. Buna göre; bir önceki aya oranla en yüksek artış yüzde 63.10 ile eğitim ana grubunda meydana geldi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 557 maddenin ortalama fiyatında artış, 49 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 296.23 Limon, yüzde 147.76 Özel Dershane (Üniversiteye Hazırlık) ve yüzde 142.36 ile Özel Ortaokul Ücreti olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 76.16 Kavun, yüzde 72.20 Karpuz ve yüzde 52.74 ile Taze Fasulye oldu.

Türkiye ile 6 aylık fark yüzde 5,48

İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde hayatın son 1 ayda yüzde 11.44, son 6 ayda yüzde 33.32 ve son 1 yılda yüzde 65.43 oranında pahalılaştı.

Aynı para biriminin kullanıldığı Türkiye’de ise TÜİK verilerine göre hayat son 1 ayda yüzde 3.92, son 6 ayda yüzde 19,77 ve son 1 yılda yüzde 59,95 oranında pahalılaştı.

İki ülke arasındaki 6 aylık pahalılık farkı, yüzde 5,48 olarak kayıtlara geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy:

“En az yüzde 33.32 oranında artış”

Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve Aralık 2022 enflasyon rakamları üzerinden hesaplanan yılın ilk asgari ücretinin üzerinden geçen 6 ayda, hayatın yüzde 33.22 oranında pahalılaştığının belirtilmesi üzerine gözler, yılın ikinci asgari ücretine çevrildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Hayat son 6 ayda ne kadar pahalılaşmışsa, asgari ücrete yönelik artış da en az o kadar olacak” sözünü yineledi, “en az yüzde 33.32 oranında artış” sözünü verdi.

Taçoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu bu hafta içerisinde, en geç Cuma günü toplantıya çağıracağını da belirtti.

En fazla artış ‘eğitimde’

Öte yandan İstatistik Kurumu, son bir ayda fiyatları en fazla artan ve düşen ana harcama gruplarını da derledi. Buna göre; bir önceki aya oranla en yüksek artış yüzde 63.10 ile eğitim ana grubunda meydana geldi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 557 maddenin ortalama fiyatında artış, 49 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 296.23 Limon, yüzde 147.76 Özel Dershane (Üniversiteye Hazırlık) ve yüzde 142.36 ile Özel Ortaokul Ücreti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 76.16 Kavun, yüzde 72.20 Karpuz ve yüzde 52.74 ile Taze Fasulye oldu.

Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 18.25, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 17.98, Ulaştırma ana grubunda yüzde 13.44, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 11.04, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 8.31, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 6.89, Sağlık ana grubunda yüzde 4.38, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 4.19, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 3.06 ve Haberleşme ana grubunda yüzde 2.46 artış oldu. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 0.56 düşüş meydana geldi.