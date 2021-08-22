"Emlak ve inşaat sektöründe tehlike çanları"

İnşaat ve emlak sektörü temsilcileri konut satışlarının azaldığını söyledi, buna sebep olarak da ekonomik daralma ve yüksek banka faizlerini gösterdi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

İnşaat ve emlak sektörü temsilcileri konut satışlarının azaldığını söyledi, buna sebep olarak da ekonomik daralma ve yüksek banka faizlerini gösterdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, hem COVID-19 salgını, hem de Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle konut satışlarında yüzde 50 civarında bir düşüş yaşandığını söyledi.

Gürcafer, ülke ekonomisinin kalkınması için bir ekonomik istikrarın şart olduğunu ancak ülkemizde bu durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Emlakçılar ise hem Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi, hem de faizlerin yüksek olmasından dolayı daire satışlarında düşüş olduğunu belirterek, şu anda müstakil eve talep olduğunu söyledi. YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan emlakçılar, Eylül ayında sektörde hareketlilik beklediklerini anlattı.

“Çalışarak ev alamayacak durumdayız”

“Çok ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçiyoruz. Artık eskisi gibi çalışarak ev alamayız. Maalesef ki bu duruma geldik. Ancak bir arsa, bir araba ya da başka bir konut satarak konut sahibi olabiliriz”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yabancılara konut satışları konusunda “iyi yerde” olunduğunu ancak yerli halka yapılan satışların pandemi öncesine kıyasla yüzde 50’lik bir düştüğünü ifade etti. Gürcafer “Çok ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçiyoruz. Artık eskisi gibi çalışarak ev alamayız. Maalesef ki bu duruma geldik. Ancak bir arsa, bir araba ya da başka bir konut satarak konut sahibi olabiliriz” dedi.

“Şu anda sahip olduklarımız tamamen kendi imkânlarımızla yaptıklarımızdır”

Cafer Gürcafer, ülkenin içinde bulunduğu durumun yalnızca ekonomik açıdan değil, değerlerin kaybedilmesi yönünden de büyük sıkıntı yaşattığını dile getirdi. Cafer Gürcafer, “İnsanlarımızın yıllarca yaptığı köy yolları bile bugün ellerinden alınarak başka ülkenin müteahhitlerine verildi. Ekonomi pandemi döneminde kötü yönetildi. Şu anda sahip olduklarımız tamamen kendi imkânlarımızla yaptıklarımızdır” dedi.

“Ülkemizde ekonomik ve siyasi istikrar olmalı”

Gürcafer şöyle devam etti:

“Müteahhitlerimizin bugün en büyük sıkıntısı belirsizlik ve istikrarsızlıktır. Ülkemizde hem ekonomik istikrar, hem de siyasi istikrar olmalı. Ekonomik istikrarın olabilmesi için siyasi istikrarın olması lazım. Bizim ülkemizde maalesef ki siyasi istikrarsızlık vardır”

“İskele bölgesi şu anda kilitlendi, gerekli çalışmalar yapılsın, plan yayınlansın”

Son olarak İskele-Mağusa-YeniBoğaziçi İmar Planı konusunda değerlendirme yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bölgenin kilitlenme aşamasına geldiğini, bir an önce bir an önce gerekli çalışmaların yapılması ve planın yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Gürcafer şu noktalara değindi: “Gelinen aşamada İskele bölgesi şu anda kilitlenmiştir. Müteahhitleri Birliği’nin bu konuda herhangi bir baskı ve talebi olmadı. Bu noktada hiç kimse Müteahhitleri Birliği’nin İmar Planı’nın değişmesi konusunda bir açıklaması olduğunu söyleyemez. Çünkü bizim böyle bir talebimiz ve açıklamamız hiç olmadı. Bu konuda bizim Müteahhitler Birliği olarak tek söylediğimiz İmar Planları’nda söz sahibi olması gereken merciler belediyelerdir. Çünkü halkla iç içe yaşayanlar belediyelerdir. Dolayısıyla yerel yönetimler neyse sıkıntılar ortaya koysun Şehir Planlama ile bir uyum içerisinde o değişiklikleri yapsınlar ve yayınlasınlar. Bizim talebimiz budur.”

Emlakçılar ne dedi?

Hasan Demirsu (Trio Time Emlak): “Daire satışları düşük”

“Son 1 buçuk 2 yılda daire satışlarımız oldukça düşmüş durumda. Bunun en büyük sebebi, son yıllardaki döviz yükselişi ve buna bağlı olarak da faizlerin yüksek olmasıdır. Bu, Lefkoşa bölgesi için böyle. İskele’de piyasaya göre biraz daha iyi durumda. Orada satışlar daha iyi gidiyor. Bugün emlak sektörü dışarıdan bakıldığı zaman ‘öldü’ diye nitelendiriliyor. Aslında sektördeki durum o kadar kötü değil. Geçen yıl Temmuz-Ağustos aylarında müstakil evlere büyük bir talep olmuştu. Bu talep artışı sektörümüzü canlandırdı.”

Ender Meta (Emlak Dünyası): “Gelinen noktada parası olmayan insanların ev alması imkansız”

“Açık söylemek gerekirse sektördeki durum çok iyi değil. Bunun en büyük sebebi de dövizin ve faizlerin yüksek olmasıdır. Bu yüzden daire satışlarımız oldukça düşük. Arsa ve villalara talep çok daha iyi. Çünkü arsa ve villaları alabilen insanlarımız bu süreçten çok etkilenmeyen kesimlerdir. Aslında şu anda sektörümüzün ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz. Bir tarafta arsa ve villa tipi konut sahibi olan insanlar, diğer tarafta da peşin parası olmadığından dolayı konut almaktan vazgeçen insanlar diye… Bu noktada banka faizleri düşmeli. Eğer faizler düşürülmezse insanlar konut almakta her zaman sıkıntı yaşayacak. Gelinen noktada parası olmayan insanların ev alması imkansız.”

Ziya Toygan (Emlak Extra): “Peşin alabilen insanlarla iş yapıyoruz”

“Şu anda piyasada konut satışı var ancak bunlar her zaman alışık olduğumuz daire satışları değil. Şu anda ya müstakil villalara ya da arsalara talep var. Şu anda peşin alabilen insanlarla iş yapıyoruz. Çünkü döviz yükseliyor ve banka faizleri de çok yüksek. Zaten dairelerdeki satışların düşmesinde de en büyük sebep bunlar… Banka faizleri düşmeli. Yükseköğrenimde bu yıl online eğitimin olmayacağı söyleniyor. Eylül ayında öğrencilerin adaya gelmesiyle piyasa canlanacak diye düşünüyorum.”