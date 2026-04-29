Emekçilerin zaferi

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nda dün yapılan Doruk Madencilik işçilerinin eylemiyle ilgili toplantıda uzlaşma çıktı.

Bakanlık dokuz gündür Ankara'da açlık grevinde olan madencilerle, işverenin anlaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır" denildi.

Bağımsız Maden İş sendikası haberi "Zafer direnen madencinin" mesajıyla paylaştı.

Sendika avukatı Mert Batur, "Doruk Maden işçilerinin bütün talepleri kabul edilmiştir" dedi.

TC İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da günlerdir devam eden madenci eyleminin sağduyu ve nezaket içinde sona ermesi, hepimiz adına anlamlı bir tablo ortaya koymuştur" dedi.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, görüşmenin ardından anlaşmanın garantörlüğünü ilgili bakanlıkların yapacacağını söyledi.

Maden işçilerinin açlık grevine katılarak destek veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "İşçiler direndi, işçiler kazandı! Madenciler analarının ak sütü gibi helal olan tüm haklarını söküp aldı, bu ülkede insanca yaşayıp çalışmanın onurunu kurtardı" mesajını paylaştı.

Avukat Batur da, "Mutluyuz ama bir taraftan da utanç duyuyoruz çünkü bu kazandığımız talepler aslında talep konusu bile edilemeyecek meseleler" dedi.

Uzlaşma haberiyle eş zamanlı olarak, Bağımsız Maden İş Sendikası, İstanbul'da şirket binası önü için planlanan eylem çağrısını da iptal ettiğini duyurdu.

Eskişehir'de 13 Nisan'da başlayan madenci yürüyüşü 20 Nisan'da Ankara'ya ulaştı.

Madenciler sonrasında Ankara'daki Kurtuluş Parkı'nda eylemlerine devam etti.

Doruk Madencilik A.Ş. 28 Nisan itibarıyla madencilerin birikmiş alacaklarının ödenmesine başlandığını duyurmuştu.

Yıldızlar SSS Holding'in resmi sitesinde yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan mali zorluklar nedeniyle madencilerin ödemelerinde gecikmeler yaşandığı belirtildi.

"Madencilerin tüm alacaklarının en kısa sürede eksiksiz biçimde tamamlanması için çalışmaların devam ettiği" kaydedildi.

Dokuz gündür açlık grevinde olan madenciler, tüm alacakları ödenmeden başkentteki eylemlerine son vermeyeceklerini belirtiyordu.

Maden işçileri en az 110 işçinin aylardır maaş alamadıklarını, fazla mesailerinin ve geçmiş tazminatlarının ödenmediğini ve sık sık ücretsiz izne çıkarıldıklarını söyledi.

Bağımsız Maden İş Sendikası, madenin 2016'da TMSF'ye geçtiğini, 2022 yılındaysa Yıldızlar SSS Holding'e devredildiğini, bu süreçten sonra hak kayıplarının arttığını belirtti.

Bu süreçte ödemelerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle çalışan sayısının bin 200'den 250-300 civarına gerilediği ifade edildi.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 Nisan'daki açıklamasında, şirkete 23 milyon TL'yi aşkın idari para cezası kesildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bakanlık, işçilerin alacaklarının bir kısmının şirket tarafından yatırıldığını bildirmişti.

Sürecin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda idari yaptırımların "kararlılıkla" uygulanmaya devam edeceği ifade edilmişti.

Bağımsız Maden İş Sendikası ise madencilere ödenen ücretin, toplam alacakların 50'de biri bile olmadığını söylemişti.

Emekçilerin talepleri nelerdi?

Doruk Madencilik işçileri, TMSF devri öncesine uzanan alacaklar da dahil olmak üzere tüm taleplerini şöyle sıraladı:

Ödenmeyen maaşların, ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesi,

TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan, dava açmış ve açmamış tüm işçilere tazminatlarının verilmesi,

Çalışanlara rızaları dışında uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,

İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının sağlanması,

Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,

Madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin garanti altına alınması.

Süreçte neler yaşandı?

Bağımsız Maden İş Sendikası, yürüyüşün ilk günlerinde işçilerde temasa geçen şirketin "ödemelerin yapılacağını" söylediğini, ancak geçmişte de benzer sözler verildiği için eylemi sürdürdüklerini duyurdu.

Maden işçileri ise muhatap olarak yalnızca şirketi değil, TMSF ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı da gördüklerini söyleyerek bakanlık önüne yürümek istedi.

İşçilerin bakanlık önüne yürümesine izin verilmedi ve bazı sendika yöneticileri gözaltına alındı.

Bu süreçte işçilerin çevresi polis araçları ve barikatıyla sarıldı.

21 Nisan sabahı bakanlık önünde oturma eylemi ve açlık grevi yapan 110 işçi gözaltına alındı, işçiler dört saat sonra serbest bırakıldı.

Ardından 24 Nisan'daki Kurtuluş Parkı'ndaki eylemine sabah saatlerinde biber gazı ile müdahale edildiği aktarıldı.

Ankara'daki Kurtuluş Parkı'nda açlık grevi yapan madenciler, 27 Nisan'da bir kez daha Enerji ve Tabii K

Madencilerin yürüyüşü 27 Nisan Pazartesi günü polis barikatlarıyla engellendi, zaman zaman biber gazıyla müdahale edildi.

Sivillerin de destek verdiği eylemde gergin anlar yaşandı.

Parktaki kalabalığa seslenen Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, desteğe gelenlere teşekkür ederek, polis barikatlarına müdahale etmemelerini istedi.

Aksu, madencilerin günlerdir açlık grevi şartlarını yerine getiremediğini; yeteri kadar su, şeker ve tuz alamadıklarını söyledi.

Desteğe gelen vatandaşlar ve basın mensupları polis müdahalesiyle parktan uzaklaştırıldı.

Ardından madencilerin yürüyüşüne müdahale edilerek iki sendika yönetici gözaltına alındı. Gökyay Çakır ve Başaran Aksu ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

Madenciler, 27 Nisan'da bir kez daha Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne yürüyeceklerini duyurdu.

Polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

Madencilere destek vermek üzere parka giden vatandaşlar, madencilerin çevresinde yoğun bir kabalalık oluşturdu.

aynaklar Bakanlığı önüne yürüyeceklerini duyurmuştu.

Geri kalan işçilerin yürüyüşüne izin verildi. İşçiler bakanlık önünde oturma eylemi ve açlık grevi başlattı.