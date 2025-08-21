“Emekçileri yok saydığınız için teşekkürler sayın Tatar!”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) çalışanlarının toplu iş sözleşmesi ve iş güvencesi taleplerinin aylardır karşılanmadığını belirterek Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ı eleştirdi, söz vermiş olmasına rağmen kendileriyle görüşmeyen Tatar’a teşekkür etti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın 5 ay süren randevu taleplerinin ardından 28 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar ile bir toplantı gerçekleştirdiği, toplantıda Tatar’ın konuyla ilgili Başsavcılıktan görüş alınacağını ifade ettiği hatırlatıldı. Ancak üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen yazının halen Başsavcılığa gönderilmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, KŞK çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneğinin dahi verilmediği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: “Şehitlerimizin ve kayıplarımızın kimliklendirilmesinde görev yapan emekçileri yok saydığınız için, hayat pahalılığı ödeneği hakkını bile gasp ettiğiniz için, uluslararası hukukla güvence altına alınmış toplu pazarlık hakkını görmezden geldiğiniz için teşekkürler Sayın Tatar.”

Bengihan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan Kıbrıslı Türk çalışanların, Kıbrıslı Rum meslektaşlarının aksine iş güvencesinden yoksun bırakıldığını ve bu durumun çalışanları değersiz hissettirdiğini vurguladı.

Sendika, KŞK emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceğini duyurdu.