“Emeğin ırkı, uyruğu, milleti yoktur”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yabancı emekçilerle ilgili aldığı kesinti kararının, insan haklarına saldırı olduğunu söyledi.

Dev-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, yabancı emekçilere hak gaspı yapıldığı belirtilerek, alınan bu kararın karşısında oldukları belirtildi, “Emekçilerin ırkı, uyruğu, milleti yoktur” denildi.

Yasanın sadece emekçiyi değil, toplumsal barışı, adaleti ve insan haklarını da tehdit ettiğini de belirten Dev-İş, 22 Ağustos Cuma günü yargıya başvuracaklarını açıklada, topluma çağrıda bulundu.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs’ın kuzeyinde, emek sömürüsünü derinleştiren, sosyal adaleti zedeleyen ve ayrımcılığı kurumsallaştıran bir düzenlemeye daha tanıklık ediyoruz. Hükümetin, yabancı uyruklu emekçilere sağlanan barınma ve yiyecek hizmetleri karşılığında asgari ücretin %40’ına kadar kesinti yapılmasına izin veren yasa değişikliği, yalnızca bir iş yasası düzenlemesi değil, aynı zamanda emekçilerin onuruna ve insan haklarına doğrudan bir saldırıdır.

Bu adaletsiz düzenleme, güvencesiz koşullarda çalışan binlerce yabancı işçiyi, zaten yetersiz olan asgari ücretin büyük bir kısmından mahrum bırakacak, onları daha da yoksullaştıracak ve işverenlere sömürü kapılarını ardına kadar açacaktır. Bu yolla “barınma ve yemek sağladık” denilerek, insanlık onuruna yakışmayan koşullar dayatılacak, temel haklar işverene maliyet azaltma aracı olarak sunulacaktır.

Unutulmamalıdır: EMEKÇİLERİN IRKI, UYRUĞU, MİLLETİ YOKTUR!

İster yerli ister yabancı olsun, alın teriyle geçinen herkes eşit haklara sahip olmalıdır. İşçiyi ucuz iş gücü, barınacak yer ve yiyecek karşılığında ücretinden feragat etmeye zorlamak, emeği değersizleştirmek ve insanlık dışı muameleyi yasallaştırmaktır.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu olarak bu düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz!

Bu yasa, sadece emekçiyi değil, toplumsal barışı, adaleti ve insan haklarını da tehdit etmektedir. Dolayısıyla, 22/08/2025 Cuma günü hukuki mücadelemizi başlatıyor ve iptali için yargıya başvuracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bu sömürüye karşı, emeğin gücünü yükseltmeye tüm paydaşları ve toplumu Cuma günü saat 9:00’da Lefkoşa Mahkemeler önüne bekliyoruz.

Ayrıca, toplumsal vicdanı olan tüm örgütleri, sendikaları, siyasi partileri ve halkımızı bu adaletsizliğe karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz. Bu memlekette emeğiyle geçinen hiç kimse, kölelik düzenine mahkûm edilemez!

Yaşasın İşçilerin Birliği!

Emeğe Saygı, Sömürüye Son!”