Elma ve kıvırcık marulda kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi, yapılan analizlerde M&S Koçak Gıda’ya ait elma goldenda limit üstü bitki koruma ürünü; Menteş Uyguner’e ait kıvırcık marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini duyurdu.

Tarım Dairesi, 21-27 Kasım tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ithal ürünlerde 41 numunenin 40’ı temizken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı. M&S Koçak Gıda’ya ait elma goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise 22 numunenin 21’i temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı. Yeşilköy’de sakin Menteş Uyguner’e ait kıvırcık marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.