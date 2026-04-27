Elektronik sigara cihazı çaldı, kaçak olduğu ortaya çıktı
Lefkoşa’da bir mağazadan elektronik sigara cihazı çalan ve sonrasında sene başından beri kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen zanlı, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan S.S.S.A.A., mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giden zanlının satışa sunulan 5 bin 250 TL değerindeki elektronik sigara cihazını alıp ödeme yapmadan iş yeri dışına çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi. Polis, zanlının 26 Nisan’da Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada elektronik sigara cihazının bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ocak 2026 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.
Yargıç Gülay Uğur, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.