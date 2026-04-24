Elektrikli scooter sürücüsü yoğun bakıma kaldırıldı

Ercan Havalimanı yolunda, bu sabah meydana gelen trafik kazasında yaralanan 44 yaşındaki elektrikli scooter sürücüsü, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü 36 yaşındaki Faruk Balıcak, yönetimindeki RP 311 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada diğer araçlara öncelik hakkı vermeden Teknofest çemberine girdi.

Araç, o esnada çemberi dönen 44 yaşındaki Serkan Şahin’in kullanımındaki elektrikli scooterin önünü tıkayarak çarptı.

Kazada yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisiyle genel yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

RP 311 plakalı araç sürücü Faruk Balıcak ise tutuklandı.