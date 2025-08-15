Yangın kontrol altına alındı
Girne’de, Ciklos mevkiine yakın bir noktada, elektrik tellerinin ağaç dallarına değmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.
A+A-
Girne’de, Ciklos mevkiine yakın bir noktada, elektrik tellerinin ağaç dallarına değmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin müdahaleleri sonucu 11.50 civarında kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları sürüyor…
Yangın, saat 10.30 sıralarında başlamış ve dağlık alana hızla yayılmıştı.
Bu haber toplam 783 defa okunmuştur