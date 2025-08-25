Elektrik direği ve bordür taşlarına çarptı, yandaki dükkanlara girdi

Güzelyurt’ta günün ilk saatlerinde kaza yapan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti, ortalığı birbirine kattı.

Polis Basın Subaluğı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt’ta bu sabah 01.30 sıralarında 282 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan 39 yaşındaki Atilla Terzi, Kutlu Adalı Bulvarı’nda güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve kaldırımın bordür taşları, elektrik direğine çarparak, orada bulunan bir market ile yanındaki internet kafeye girdi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Yasal işlem başlatıldı

Polis, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan sürücüye yasal işlem başlatıldığını da açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.