“Elbette gelir elde edeceğiz”

Meclis kürsüsünde konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Tatil Evleri Yasa Tasarısı”nın amacının mevcut yapı stokundaki evleri kayıt altına almak ve buradan elde edilecek gelirin kamu maliyesi tarafından tahsil edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Berova, “Kamu maliyesi olarak elbette bu kayıtlılık üzerinden gelir elde edeceğiz. Zaten kiralanıyor ve kullanılıyor ama takip edilemiyordu. Mart ayında yürürlüğe girecek ve bunun yansımasını 2027 bütçe öngörülerinde ortaya koyacağız” dedi.