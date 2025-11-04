“Ekonomik gerçeklere rağmen hükümet hala ‘istikrar ve icraat’ demeye doymuyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, dört aylık enflasyonun %16,01’e, yıllık enflasyonun ise %35,06’ya ulaştığını belirterek, vatandaşın gıdaya, sağlığa ve eğitime erişiminin her geçen gün zorlaştığını söyledi. Maviş, “Yıllık enflasyonda dünya birincisi olduk, ama hükümet hâlâ çözüm üretmekten aciz” dedi.

Maviş yaptığı açıklamada, seçim öncesi ve sonrası açıklanan hayat pahalılığı oranlarındaki farkın piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini belirtti, “Seçim öncesi aylık %5,39 olarak açıklanan hayat pahalılığı oranının, seçim sonrası %1,09’a düşürülmesi, kamuoyunda artık alışılagelen ‘sipariş üzerine veri uydurma’ örneği gibi görünmektedir” şeklinde konuştu.

Maviş, art arda yapılan zamların halkın yaşamını zorlaştırdığını, denetimlerin ise yetersiz kaldığını vurguladı, “Mal ve hizmetlere aralıksız zam yapılırken, asgari ücret ve maaşlar enflasyon karşısında erimektedir. Seçim sonrası akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamlar girdi maliyetlerini artıracak, bu da zincirleme şekilde tüm fiyatlara yansıyacaktır” diye konuştu.

Maviş şöyle devam etti:

“Tüketim sepeti güncellenmiyor. Güncelleme için bütçeden kaynak ayrılmasına rağmen hiçbir adım atılmıyor. Güncellenmediği için vatandaşın alım gücü çalınıyor. Liyakatsizliği ve ahlaki çöküşü teşvik ettiler, kamu yararı yerine kendi menfaatlerini öncelediler. Torpili alenileştirdiler, ihalelerden fonlara kadar her alanda imtiyaz yarattılar. Aldıkları kararlar mahkemelerden döndü, partisel saadet zinciri kurdular. Seçim sonuçlarının halkın hükümete olan güvenini sarsmış olduğunu belirten Maviş, “Artık tablo nettir. Vatandaşı korumayanları eve paketlemek yapılması gerekendir.”