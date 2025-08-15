Recep DAL

Yıllarca kooperatiflere emek veren 44 çalışan, şimdi kendi kurumları tarafından kapı önüne konma tehdidiyle karşı karşıya. Geciken maaşlar, dayatılan protokoller ve işten çıkarma planları, onlarca ailenin geçimini ve geleceğini belirsizliğe sürüklüyor.

Sigortadan emeklilik hakkını kazanmasına rağmen 60 yaşına kadar çalışma hakkı bulunan çalışanlar, yaş haddi bahanesiyle işten çıkarılmak isteniyor. Bu karar, hem yasal güvenceyi hem de onlarca emekçinin ekmeğini tehdit ediyor.

Tasarruf tedbirleri adı altında dayatılan protokol ise, onlarca ailenin geleceğini karartma riski taşıyor. Emekçiler, yasal haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını vurguluyor.

Binboğa Yem Fabrikası’ndan Yalçın Kömürcügil, “Kooperatif ve kooperatifçilik ek işim değil tek işim oldu. Ekmeğimizden elinizi çekin” dedi. Aynı fabrikadan Mustafa Akkuş, “Yasa ve tüzüğe göre 60 yaşına kadar çalışabiliriz. Yasal hakkımı kullanmak istiyorum, birinin hakkına göz diktiğim yok” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Koop-Süt’te çalışan Münevver Şatıroğlu, “Şu an bize yapılanlar yasal değil. İnsanlara bu şekilde dayatma yapılmasını da doğru bulmuyorum” derken, meslektaşı Yakup Karşılı ise “Hayat planımızı maaşa göre ayarlıyoruz. Önce emeklilik yaşı gelen KOOPBANK Genel Müdürü Ataman’ı işten çıkarın” dedi.

Zirai Levazım’dan Handan Sığırcı, “Zorla ve dayatmayla bizi işten çıkarmaya çalışıyorlar. Yıllardır çalışıyoruz, hakkımız olanı elimizden alamazlar” sözleriyle karara tepki gösterdi. Aynı iş yerinden Alkan Kaptan ise “Bizim hayatımızla ilgili bu kadar kolay karar alamazlar. Bu karardan vazgeçmek zorundalar” ifadelerini kullandı.

Grev ve eylemler günlerdir sürüyor

Kooperatif Merkez Bankası (KOOPBANK) iştirakleri Koop Süt, Binboğa Yem Fabrikası ve Zirai Levazım’da çalışan emekçilerin, özlük haklarına yönelik saldırı niteliğindeki protokole karşı başlattıkları grev ve eylemler günlerdir devam ediyor. Gösterdikleri tepki ve ortaya koydukları irade sonucu maaşlarını ancak 13 gün sonra alabilen çalışanlar, tasarruf tedbirleri adı altında dayatılan protokole karşı direniyor.

Şimdi ise işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 44 emekçi, örgütlü oldukları Kooperatif Çalışanları Sendikası (Koop-Sen) aracılığıyla haklarını savunuyor. UBP–YDP–DP hükümeti tarafından işten çıkarılması istenen bu kişiler, sigorta emeklilik hakkını kazanmış olmasına rağmen 60 yaşına kadar çalışma hakkı olan emekçilerden oluşuyor. Toplu İş Sözleşmesi de bu hakkı güvence altına alıyor.

Güröz: “Başsavcılık’tan da görüş aldık. Bu çalışanları durdurdukları an haksız fesih gerçekleşmiş olacak”

YENİDÜZEN’e konuşan Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, işten durdurma halinde “haksız fesih” nedeniyle dava açacaklarını belirterek, “Başsavcılık’tan da görüş aldık. Bu çalışanları durdurdukları an haksız fesih gerçekleşmiş olacak” dedi. Güröz, mevcut yönetimin amacının, işçileri mahkemeye yönlendirip dava süresi boyunca ödeme yapmamak ve ödemeyi üç yıl sonraki yönetime bırakmak olduğunu söyledi.

Öte yandan kooperatif iştiraklerinde çalışan ve işten çıkarılması gündemde olan emekçilerden 6’sı, YENİDÜZEN’e çok özel açıklamalarda bulundu. 30 yılı aşkın süredir hizmet verdiği kurumlardan “anlık bir kararla” çıkarılmak istenen emekçiler, adeta isyan etti.

Hak arayışını sürdüren emekçilerin açıklamaları ise şu şekilde:

Binboğa Yem Fabrikası’nda çalışan Yalçın Kömürcügil:

“Kooperatifçilik ek işim değil tek işim”

“33 yıllık bir kooperatif emekçisiyim. Kooperatif ve kooperatifçilik ek işim değil tek işim oldu. Ekmeğimizden elinizi çekin. Hükümet olduğunu zannedenler ve onların atadığı yöneticiler, bu kurumları kendi babalarının çiftliğiymiş gibi yönetmeye çalışıyorlar. Günah keçisi bizmişiz gibi lanse ediyorlar. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Şu iyi bilinmelidir ki, bu iş böyle kalmayacak. Yanlıştan dönmezlerse tepkimiz daha da büyüyecek. KOOPBANK Genel Müdürü Kemal Ataman da emekli. İddia ediyorum ki Başbakan Ünal Üstel’den bile daha fazla maaş alıyordur. Birinci olarak Kemal Ataman istifa etsin, biz de işten durmaya hazırız.”

Binboğa Yem Fabrikası’nda çalışan Mustafa Akkuş:

“Yasal hakkımı kullanmak istiyorum, birinin hakkına göz diktiğim yok”

“Ne yapacağımızı bilemez olduk. Ev borcuna girmiştik. Nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünüyorum. Bu durum psikolojimizi de etkiliyor. Yaşadığımız stres ve huzursuzluk aileme de yansıyor. Yasa ve tüzüğe göre 60 yaşına kadar çalışabiliriz. Ben yasal hakkımı kullanmak istiyorum, birinin hakkına göz diktiğim yok. Bizi çok zor durumda bıraktılar. Zaten bu ay geç ödendiğimiz için bir sürü sorun yaşadık. Üstüne işten çıkarma ihtimalimiz eklenince hepten perişan olduk.”

Koop-Süt’te çalışan Münevver Şatıroğlu:

“Bize yapılanlar yasal değil”

“Şu an bize yapılanlar yasal değil. İnsanlara sormadan, fikri dahi alınmadan, baskı ve dayatmayla yapılmaya çalışılıyor. İşten çıkarılmak istenen çalışanların hepsi çok tecrübeli ve fabrikada önemli işler yapıyor. Fabrikaya muazzam faydaları var. Kendi işimiz gibi benimsedik burayı. Bizim gibi insanları işten çıkarma girişimi büyük haksızlıktır. Zamansız da bir adım atıldı. İnsanlara bu şekilde dayatma yapılmasını da doğru bulmuyorum.”

Koop-Süt’te çalışan Yakup Karşılı:

“Önce emeklilik yaşı gelen KOOPBANK Genel Müdürü Ataman’ı işten çıkarın”

Yakup Karşılı (38 yıl, Koop-Süt): “60 yaşını doldurup tamamen işten çıkmama 1 yıldan daha az kaldı. Devletten hayrına maaş alarak emekli olmadık. Kendi hakkımızla, çalarak emeklilik hakkı elde ettik. Şimdi de bizleri çıkarmak istiyorlar. Önce emeklilik yaşı gelen KOOPBANK Genel Müdürü Ataman’ı işten çıkarın. Hayat planımızı ve düzenimizi alacağımız maaşa göre ayarlıyoruz. Çocuk okutuyoruz, ev yaptırıyoruz. Bize aniden işten çıkacağımızı söyleyip tazmin de yapmıyorlar. Nasıl olacak bu iş?”

Zirai Levazım’da çalışan Handan Sığırcı:

“Zorla ve dayatmayla bizi işten çıkarmaya çalışıyorlar”

Handan Sığırcı (36 yıl, Zirai Levazım): “Benim eşim 1 yıl önce rahmetli oldu. Çalışmaya ihtiyacım var. Benim başımda kimsem yok. Yıllardır çalışıyoruz, hakkımız olanı elimizden alamazlar. Benim çalışabileceğim 5 yılım daha var. Zorla ve dayatmayla bizi işten çıkarmaya çalışıyorlar. Tepkimiz eylemsel olarak devam ediyor. Hakkımızı arıyoruz. Çalışmak, herkes gibi bizim de hakkımızdır.”

Zirai Levazım’da çalışan Alkan Kaptan:

“Bizim hayatımızla ilgili bu kadar kolay karar alamazlar”

“Bize çalışabileceğimiz diğer yılları kapsayan bir ücret versinler, o zaman çıkarız. Tazminat da ödemiyorlar. Benden geçti artık. Bir evladım var, onun hayatını kurmasında yardımcı olmak için çalışıyorum. Bizim hayatımızla ilgili bu kadar kolay karar alamazlar. Çok zor bir süreç yaşıyoruz. Bu karardan vazgeçmek zorundalar. Bizim çalışma hakkımızı elimizden alamazlar."