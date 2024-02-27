Eğitimde ‘elçilik müdahalesi’ tartışması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “siyasi müsilaj ve hükümet ” konusunda güncel konuşma yaptı.

Asayiş problemlerine değinen Derya, hükümetin tedbir almadığını söyleyerek, aylardır yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik gibi konuların konuşulduğunu belirtti.

Derya, dünyanın gündeminin ise farklı olduğunu, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun düşmeye başlaması konusunda açıklamaları bulunduğunu söyleyerek, enflasyonun nedenlerine ilişkin çözüm çağrısı yapıldığını ifade etti.

Enflasyonun doğru rakamlarla ücretlere yansıtılması üzerine çalışma yapılması gerektiğini, bilimsel bilgilerin saklandığını iddia eden Derya, G 20 zirvesine değindi.

Derya, dünyanın yapay zeka potansiyeli, iklim değişikliği gibi konuları konuştuğunu KKTC’de ise sahte diploma, liyakatsiz atama, siyasi müdahale gibi konuların konuşulduğunu söyledi.

Hızlı ve izinsiz şekilde üniversitelerin açıldığını ileri süren Derya, “Üniversite alanı birilerinin kara para akladığı bir yere mi dönüşüyor” diye sordu.

Derya, üniversitelerin hangi yıl açıldığı, sahipleri, mütevelli heyetleri, kampus adresleri gibi sorularla ilgili Meclis bilgisine getirilmek üzere rapor hazırlanması gerektiğini söyleyerek, Kur'an kurslarına ilişkin denetim konusunda neler yapıldığını sordu.

Derya, “TC Elçiliğinin din politikası belirlemek gibi bir görevi mi var? Eğitim politikası belirlemek gibi bir görevi mi var? Bizim bakanlarımız ‘Summak Dayı’ mı da acaba TC Elçiliği’nin Din İşleri Müşavirliği bu işlere el atıyor? Sanki ortada toplumsal talep varmış gibi siyasi araç haline getiriyor?” sorularını yöneltti.

Sahte diploma, zeytinyağı gibi olayların denetimsizlik nedeniyle ortaya çıktığını söyleyen Derya, Yeşil Hat Tüzüğü’nün de “milliyetçilik nedeniyle kullanılmadığını” söyledi.

Türkiye’nin F-16 konusunda uzlaşılar yaptığını, Mısır ve Yunanistan ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Derya, Hristodulidis’in Kıbrıslı Türkleri muhatap almadığını Türkiye ile konuştuğunu kaydetti.

Siyasi müsilajın deniz salyası anlamına geldiğini söyleyen Derya, “Bu hükümetin siyasi bir müsilaj olduğunu düşünüyorum” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“TC Elçiliği amirimiz değil, muhatabımızdır”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Doğuş Derya’nın açıklamalarını “taraflı” olarak niteledi, açıklamalarının herhangi bir araştırmaya dayanmadığını iddia ederek, usulsüzlüğün “sağcısı solcusu olmayacağını” söyledi.

Sahte diploma konusunda polis müdürüyle de görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, polisin araştırmasını tamamlamasından sonra Bakanlığın da sürece dahil olacağını söyledi.

“KKTC’nin genç bir cumhuriyet” olduğunu yasalarda değil denetimde eksiklikler olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, denetime gereken altyapıyı kurma noktasında ihmal bulunduğunu belirtti.

Din kurslarıyla ilgili TC Büyükelçiliğinin görev yürüttüğüne yönelik iddiaların doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, böyle bir kanaate nasıl varıldığını sordu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliğinin eğitimle ilgisi olmadığını, bakanlıkla ve eğitimle ilgili bir iş yapmadığını iddia eden Çavuşoğlu, cami hocalarıyla ilgili koordine yaptığını belirtti.

Çavuşoğlu, din eğitimi konusunun bakanlık kontrolünde olması gerektiğini, bu eğitime vatandaştan talep olduğunu, değişen nüfus yapısı içinde bu taleplerin bulunduğunu ifade etti.

İzin alınarak din kursu yapılması noktasında adım atıldığını dile getiren Çavuşoğlu, denetim için müfettiş kadrosunun artırıldığını, yaz kurslarının bakanlık kontrolünde okulda olması gerektiğini düşündüğünü söyledi

Hükümetin aşağı çekilmesiyle muhalefetin yukarı çıkarılamayacağını söyleyen Çavuşoğlu, bazı din kurslarının kapatıldığını ve kontrollerin de devam ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, talep karşılanmazsa kişilerin farklı noktalara gittiğini, 18 yaş altındaki kişilerin barınacağı yurtları çalıştırma izninin sadece bakanlıkla sınırlı olduğunu ifade etti.

“Demokratik, laik, özgür devlette sınırsızca konuşma hakkına sahipsiniz. Düşüncenize katılamasak da engelleme düşüncemiz yoktur. Siz de sizin gibi düşünmeyenlerin düşüncesine saygı duyun” diyen Çavuşoğlu, ‘KKTC’nin kurumları, yasaları, yargısı ve yürütmesiyle var olduğunu, bu kurumlara güvenilmesi gerektiğini belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin muhatapları olduğunu ancak amirleri olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, elçiliğin amirleri olmadığını devletin kendi makam ve temsilcileri ile yönetildiğini belirtti.