Ediz Hun, GAÜ Denizcilik öğrencileri ile bir araya geldi

Türk sinemasının duayen sanatçısı Ediz Hun, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik Yüksek Okulu’nun dersine konuk oldu. Ediz Hun, 1965 yılında çekilen “bir deniz subayını” canlandırdığı “Hıçkırık” filminin anılarını öğrencilerle paylaştı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, üniversitenin İletişim Fakültesi’nde 2025-2026 Akademik Yılı’nda da “Türk Sineması” dersini vermeye devam eden Ediz Hun, dönemin ilk dersi öncesinde Denizcilik Yüksek Okulu’nun dersinde anılarını anlatarak, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Yüksek Okul Müdürü/ Lojistik ve Ulaştırma Bölüm Başkanı Uzak Yol Kaptanı Dr. Bayram Ali Tavlayan ile Güverte Bölüm Başkanı / Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eşref Bodur tarafından bilgilendirilen Hun’a, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı da eşlik etti.

Dr. Bayram Ali Tavlayan, filmin, Deniz Harp Okulu Heybeliada Yerleşkesi Komutanlığı’ndaki çekimleri esnasında öğrenci olduğunu anımsatarak, bu vesileyle Ediz Hun’u aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.