Editörün Notu

Yeni bir ay, yeni bir Gaile ! Haziran ayının içeriği, her zamanki gibi gündemi ve hayatı sorgulayan güçlü yazılarla dolu dolu.

2020 yılının nasıl geçtiği belleklerde henüz yerine oturmamışken, evlerde kah kapalı kah “gındırık” yaşamaya çalışırken girdiğimiz 2021 yılının ilk yarısını da bu pandemi hengamesi içerisinde bitirmişiz meğerse. Geçen gün fark ettiğim bir gerçeği sizinle üzülerek paylaşırken, pek çoğumuzun da benim gibi hissedip hissetmediğini merak ediyorum. Not defterimi elime aldığımda o günün tarihini yazarken 2020 yazmaya devam ettiğimi fark edip üzüldüm durumuma. Alışılagelmiş rutininde tamamlanamayan bir yılı ardımda bırakamadığımın işareti gibi bir şeydi bu galiba. Zihnim 2021’de yeterince anı biriktiremediğinden belki de, ya da hayatı online yaşamaya alışamadığımdan, senenin 5 ayını hakkıyla geçiremedim demek ki. Ancak hayat aslında hiç de yavaş geçmiyor ve etrafımızda yaşanan olayları online da olsa takip ederek gerçeklikten kopmamaya çalışmaya devam etmek gerekiyor.

Bu ay, sanal dünyanın üzerinden yaşanan hayatlarımıza çok sansasyonel gelişmelerle son dakika açıklamalarıyla online ihbarlar ve itiraflarla dolu bir sürecin girdiğini görüyoruz. Cinayetlerin konuşulmaya başlandığı, “Pazar açıklamalarıyla” renklenen hafta sonlarımız, iç hesaplaşmaların su yüzüne çıkardığı sırlarla deşifre olan isimlerin ve siyaset - mafya - kumar şeytan üçgeninin gündeme düştüğü bir ay geçirdik, geçiriyoruz ve bu karmaşaya eklemeler yapılarak daha da konuşulmaya devam edeceğe benziyor.

Tarihi eserlerin şov sahnesi gibi kullanımına resmi onay verilen, kültür miraslarını hiçe sayan resmi makamlarımızın bulunduğu bu nadide adamızda, dolandırıcılık yapanların ses kayıtlarını halka ulaştıranların tutuklandığı günleri de yaşıyoruz hep beraber. Okulları kapatmaya çalıştığımız, otelleri daha da açmaya çalıştığımız bu yeni ayda, artan hava sıcaklığına düz orantılı daha da hızla artan döviz ve zamlar eklenerek hayatın pahalılaştığı gerçeği yine karşımıza çıkıyor.

Aşılanmanın çeşitli aşı markalarının uygulanmasıyla hızla devam ettiği, yan etkilerinin insanlar arasında şehir efsanesi gibi dilden dile dolaştığı günlük hayatımızın kahve sohbetlerinin vazgeçilmez konusu olan “ bugünkü pozitif vaka sayısı nedir?” konuları da eklenince, pandemi’nin ada halkı üzerinde etkisinin versiyon değiştirerek devam ettiği söylenebilir.

Bu mücadele dolu günleri yaşarken, Galie’mizde bu ay sizlerin hayatına dokunacağımız çok etkileyici yazılar biriktirdik. Yakın geçmişte Kıbrıs’tan yolu geçmiş, David Brazier’in çocuk gözüyle yabancı bir ailenin ilkokul çağındaki çocuğunun Kıbrıs’taki deneyimlerinin kendi kaleminden anlatıldığı oldukça ilginç bir hatıra yazısı ile karşılaşacaksınız. Zen Budizmi’nin uygulama tekniklerinin anlatıldığı kitap çevirisi sırasında deneyimlerini yazıya döken Yılmaz Akgünlü’nün düşündüren yazısı ile kelimelerin gücünü hissedebileceğiniz güzel örneklerle karşılaşacaksınız. Aslında Zen Budizmi üzerine yazdığı kitabının Türkçe’ye çevirisi yapılan kişi, anılarındaki Kıbrıs’ı anlattığı yazısı ile bize katkı koyan Davıd Brazier’in ta kendisidir ve kitabını Türkçe’ye çeviren Yılmaz Akgünlü’nün, David Braizer ile aynı sayıda yazı yazması, bence zincirde birbirini tamamlayan halkaların buluşması kadar önemlidir. David’in bizim adamızdaki çocukluk anıları ve hayatına kattıkları ile Yılmaz Akgünlü’nün O’nun kitabını tercüme ederken hayata dair yorumladıklarından oluşan yazısı oldukça enteresan bir kesişme noktasında Gailemizde buluştu.

Filozofların dingin bir hayat arayışında düşündürdükleri ile Nügen Derman Duru’nun yazısında kendimizi sorgularken, televizyonun ışıltılı dünyası ile gerçek dünya arasındaki farkı, şöhretin ve gücün gözünü kör ettiği mafya meraklılarını Hakkı Yücel’in yazısıyla yeniden eleştireceğiz. Federsayon’un tek çıkar yol olduğunu sebepleriyle anlatan Celal Özkızan, “Eğitim Özgürleştirir mi?” diyerek eğitimlilerin sınıf farkını harika bir şekilde ele alıp inceleyen Çağrı Peköz bu ayki Gailemizde oldukça değerli bilgiler paylaştılar. İmar planı hakkında Merter Refikoğlu’nun yazısının süreci anlatan önemli bir bilgilendirme özeti olduğu kanısındayım. Muhteşem bir The Hunt incelemesi ile Fatoş Avcısoyu Ruso’nun Toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında parmak bastığı toplumsal gerçekler okunmaya değer yazılar arasında. İsrail- Filistin gerçeğinin yakın dönemdeki tarihsel sürecini anlattığı yazısı ile Nur Köprülü, gündemin gelişmelerini takip edebileceğimiz yazısı ile bizlere ışık tutuyor. Bunlara ek olarak bu ay ilk defa İngilizce bir yazı yayınlama gururunu da yaşıyoruz. 2021 Seçimlerini kaleme alan Yiorgos Kakouris’in kaleminden, güneydeki seçim sürecinin değerlendirmesini sizlerle paylaşıyoruz.

İlerleyen zamanlarda yine İngilizce yazılara da elimizden geldiğince yer vermeye çalışarak, adamızda gündemi takip etmeye çalışan ve Türkçe bilmeyen tüm Gaileli dostlara ulaşmanın yollarını zorlamak hedefindeyiz.

Pandemiye inat üretebilmenin doyumu ve gururu ile, keyifli okumalar diliyorum.

Koral Özkoraltay

Künye

Yılmaz AKGÜNLÜ

Celal ÖZKIZAN

Çağrı PEKÖZ

David BRAZİER

Fatoş AVCISOYU RUSO

Nur KÖPRÜLÜ

Nügen DURU

Hakkı YÜCEL

Merter Refikoğlu

Yiorgos KAKOURİS

Web editör: Ülviye Akın Uysal

