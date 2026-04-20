“Düzenleme yeniden komiteye çekilecek, uzlaşıyla Genel Kurul’a taşınacak”

Başbakan Ünal Üstel, ekonomik gelişmeler doğrultusunda hazırlanan Hayat Pahalılığı ile ilgili yasal düzenlemelerin yeniden değerlendirilmek üzere komiteye çekileceğini açıkladı.

Üstel, sürecin uzlaşı içinde yürütüleceğini vurgulayarak, "hedeflerinin hem ekonomik istikrarı korumak hem de halkın refahını sürdürülebilir" kılmak olduğunu ifade etti.

Üstel, ‘‘Daha önce komitede görüşülen düzenlemeden farklılıklar olduğu için mevcut düzenlemenin komiteye çekilmesi ve yeniden tüm ilgili paydaşlarla değerlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Sendikalarla yürütülen bu süreçte ortaya konan irade, bir geri adım değil; tam tersine toplumsal huzuru güçlendiren, gerilimi düşüren ve ortak aklı öne çıkaran ileri bir adım olarak değerlendirilmelidir’’ dedi.

“Yeniden bir uzlaşı zemini oluşturmayı hedefliyoruz”

Süreçte, gelen görüş ve önerilerin alınması adına yeni bir değerlendirme yapıldığını açıklayan Üstel; Bu kapsamda hükümetin, düzenlemeyi yeniden komiteye çekme kararı aldığını belirtti.

Üstel, “Ortak aklı esas alarak, uzlaşı kültürü içinde hareket edeceğiz. Komite sürecinde tüm taraflarla birlikte detaylı değerlendirme yaparak yeniden bir uzlaşı zemini oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.