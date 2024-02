Dünya Kadınlar Günü’ne Vivaldi, Piazzolla, Rossini, Verdi, Tchaikovsky ve Gardel eşlik edecek

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından organize edilen Dünya Kadınlar Günü Konseri, 9 Mart 2024 Cumartesi saat 19.30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek.

Ülkemizde yaşamlarını sürdüren değerli sanatçılardan oluşan bir ekibin yer alacağı konserde Maria SEMOCHKINA (Soprano),Oksana DONIKA (Mezzosoprano),Nadezhda KAMENEVA (Piano),Irina AKKÖK (Piano),Katerina STERN (Violin),Lena STERN (Piano),Eleanora STANEVICH (Piano),Susanna ORÇAN (Cello) ve Anna BORISENKO (Dansçı) sahne alarak Vivaldi’den Piazzolla’ya, Rossini’den Verdi’ye, Tchaikovsky’den Gardel’e uzanan renkli bir programı performanslar eşliğinde icra edecekler.Konserin biletleri Biletfest’ten online olarak alınabilecek.

Program

▪︎Vivaldi-Spring from Four Seasons

▪︎Rimsky-Korsakov The third song of Lel

▪︎Mascagni Intermezzo (Ave Maria)

▪︎Piazzolla-Libertango

▪︎Bizet-Seguidilla from Carmen

▪︎Liszt-Concert etude No.3 un sospiro

▪︎Rossini-Duetto buffo di due gatti

▪︎Brahms- Hungarian Dances No.2 & No.4

▪︎Verdi- Elena's Bolero from I Vespri Siciliani

▪︎Akkök-The Spring in Cyprus

▪︎Viardot- Die Sterne

▪︎Tchaikovsky- Duet of Lisa and Polina

▪︎Dvorak- Rusalka Song to the Moon

▪︎Gardel- Tango por una cabeza