Dr. Fazıl Küçük Parkı’ndaki yenileme çalışmalarında sona gelindi

İskele Boğaz’da yer alan Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yürütülen yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında park içerisindeki Boğaz Cafe de yeniden düzenleniyor.

Yenileme projesi kapsamında Boğaz Cafe’nin zemin kotunun yeniden düzenlendiği, kafenin deniz seviyesine kadar yükseltilerek kullanım alanının genişletildiği ifade edildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem manzarayla bütünleşen hem de daha ferah bir alan oluşturulduğu kaydedildi.

Projeye göre, kafenin 80 metrekarelik iç oturma alanı ve 70 metrekarelik dış terası bulunacak. İç ve dış mekânda bar alanlarının yer aldığı, ayrıca 20 metrekarelik kapalı mutfak ile 15 metrekarelik açık kafe bölümünün planlandığı belirtildi.

İç mekânın bohem tarzda tasarlandığı, aydınlatma, oturma grupları ve dekorasyon unsurlarının bu doğrultuda düzenlendiği ifade edildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanın yeniden kullanıma açılması bekleniyor.