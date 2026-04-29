Dövizdeki artış %9'da kaldı, gıda enflasyonu %19'u aştı

Serap KARAMAN

Temel tüketim ürünlerindeki artış, yurttaşın alım gücünü her geçen gün daha da zayıflatıyor. Artan fiyatlar karşısında haneler, en temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanır hale geliyor.

YENİDÜZEN’in 20 kalemlik alışveriş sepeti analizine göre Kasım 2025 ile Nisan 2026 arasında 13 üründe fiyat artışı yaşandı. En dikkat çekici yükseliş kuzu şişte görülürken, ürün 550 TL artarak bin 230 TL’den bin 800 TL’ye çıktı; dana kıyma bin 100 TL’den bin 250 TL’ye, tavuğun kilosu ise 139 TL’den 153 TL’ye yükseldi. Bunun yanı sıra ekmekten yoğurda, sıvı yağdan kahveye kadar birçok temel üründe artış dikkat çekti.

Aynı dönemde sepetin toplam tutarı 4 bin 164 TL’den 4 bin 974 TL’ye yükseldi, yurttaşlar 5 ayda aynı ürünler için 810 TL daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Sepette 5 ürünün fiyatı sabit kalırken, yalnızca 2 üründe düşüş yaşandı.

Öte yandan gıda sepetinde yüzde 19,43’lük artış yaşanmasına rağmen dövizdeki yükseliş Sterlin’de yüzde 9,36, Euro’da yüzde 7,52 ve Dolar’da yüzde 6,56 seviyesinde kaldı; bu durum, fiyat artışlarının dövizle de açıklanamayacak boyuta ulaştığını ortaya koydu.

13 üründe artış dikkat çekti

Beş aylık dönemde 20 kalem üründen 13’ünde fiyat artışı yaşandı. Somun ekmek 20 TL’den 24 TL’ye, 1 kilo sıvı yağ 144 TL’den 165 TL’ye, makarna 34 TL’den 35 TL’ye, kahve 99 TL’den 118 TL’ye, yoğurt 180 TL’den 215 TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde 1 kilo un 40 TL’den 49 TL’ye, tuz 35 TL’den 40 TL’ye, çamaşır suyu 85 TL’den 95 TL’ye, 24’lü tuvalet kağıdı 250 TL’den 260 TL’ye, süt ise 52,25 TL’den 60 TL’ye çıktı.

En yüksek zam kuzu şişte!

Kasım 2025 ile Nisan 2026 arasındaki 5 aylık süreçte et ve tavuk fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. YENİDÜZEN’in 20 kalemlik market sepetine göre bu dönemde en yüksek artış kuzu şişte görüldü.

Kuzu şiş 550 TL artarak bin 230 TL’den bin 800 TL’ye yükseldi. Dana kıyma bin 100 TL’den bin 250 TL’ye, tavuğun kilosu ise 139 TL’den 153 TL’ye çıktı.

5 ürünün fiyatı sabit kaldı, 2 ürünün fiyatı düştü

YENİDÜZEN’in hazırladığı alışveriş sepetindeki 20 kalem üründen 5’inin fiyatında değişiklik olmadığı gözlemlendi. Buna göre baldo pirinç, labne peynir, şeker, şampuan ve kolanın fiyatı sabit kaldı.

Aynı listede bolibif ve yumuşatıcının da fiyatlarının düştüğü görüldü. Buna göre Kasım 2025’te 116,9 TL olan bolibifin 114,9 TL, 174,9 TL olan yumuşatıcının ise 149,9 TL’ye düştüğü görüldü.

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetinde göre Kasım 2025’te toplam 4 bin 164 TL olan sepet tutarının Nisan 2026’da 4 bin 974 TL’ye yükseldiği görülürken, yurttaşların 5 ayda aynı ürünler için 810 TL daha fazla ödeme yaptığı hesaplandı.

Dövizde yüzde 9,36’ya varan artış

Maliyetlerin döviz üzerinden hesaplandığı Kıbrıs’ın kuzeyinde, 5 ayda gıda sepetinde yaşanan yüzde 19,43’lük artış, dövizdeki yükselişin de üzerine çıktı. Döviz kurlarındaki artışın daha sınırlı kalması, market fiyatlarındaki yükselişle uyumsuz bir tablo ortaya koydu.

Kasım 2025’te 55,93 TL olan Sterlin yüzde 9,36 artışla 61,17 TL’ye, 49,29 TL olan Euro yüzde 7,52 yükselişle 53 TL’ye çıktı. Dolar ise 42,47 TL’den yüzde 6,56 artışla 45,26 TL’ye yükseldi.