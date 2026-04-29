“Doğal gaz gibi stratejik bir konuda hükümet suskun, bu boşluk sürdürülemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyine doğal gaz boru hattı döşenmesine yönelik planlarına ilişkin hükümetin sessizliğini sert sözlerle eleştirdi. Akansoy, bölgenin ve Kıbrıslı Türklerin geleceğini doğrudan ilgilendiren böylesi stratejik bir konuda hükümetin ne bilgi verdiğini, ne vizyon ortaya koyduğunu, ne de irade sergilediğini belirtti.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar açıklama yaparak, KKTC’ye doğal gaz boru hattı planlandığını, BOTAŞ’ın bu yönde çalıştığını ve Doğu Akdeniz’de bulunacak gazın da Türkiye’ye taşınmasının hedeflendiğini belirtiyor. Üstelik “Bu bağlantısallık en önemli mesele.” diyerek önemli bir vurgu yapıyor.

Bahsedilen, bölgenin ve Kıbrıslı Türklerin geleceğini doğrudan ilgilendiren jeopolitik ve ekonomik boyutları olan stratejik bir projedir. Dolayısıyla içeriği çok önemlidir.

KKTC hükümetinden tek bir cümle yok. Ne bilgi var, ne vizyon, ne de irade.

Kıbrıslı Türkler, böylesi hayati meseleleri basın açıklamalarından öğrenmek zorunda değildir.

Bu halkın iradesi bu hükümetle temsil edilemediği gibi sessizlikle yönetilen böyle bir düzen de sürdürülemez.

Siyasi ciddiyet, bilgiye sahip olmayı ve söz söyleyebilmeyi gerektirir. Bunların hiçbirine sahip olmayan bir yapının adı hükümet değil, boşluktur.

Ve boşluklar uzun süre kalmaz.

Siyasi sorumluluk nettir:

Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hükümet, halkın geleceğini daha fazla rehin almadan sahneden çekilmelidir.