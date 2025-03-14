“Diyalog kurmak çok önemli”

Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar, Cenevre görüşmesi öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmeye, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreter Asım Akansoy, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve YDP Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz katıldı.

Ersin Tatar daha sonra Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Halkın Partisi'ni (HP) kabul etti.

Parti temsilcileri, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Erhürman: “Bir diyaloğun kurulması bile son derece önemli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’ye müzakere süreci başlaması gibi büyük beklentiyle gitmediklerini ancak bu düzeyde bir diyaloğun başlamasının bile tek başına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dünya gündeminin karmaşık olduğu bir dönemde BM Genel Sekreteri ve garantör ülkelerin de bu toplantıya katılıyor olduklarına işaret eden Erhürman, “Kıbrıs'ta bir çözüm süreci, bir barış süreci, bir kalıcı istikrar süreci bu bölgenin tamamında kalıcı barış ve kalıcı istikrar için son derece önemli.” dedi.

Erhürman, Ersin Tatar’ın Cenevre toplantısına ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle görüşmesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Cenevre’ye büyük beklentilerle gitmiyor olduklarını yineledi.

“Resmi müzakere süreci başlaması gibi bir kararın çıkması mümkün görünmüyor. Elbette arzumuz öyle bir karar olurdu.” diyen Erhürman, içinden geçilmekte olan karmaşık bir dönemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve üç garantör ülkenin yer alacağı bir toplantının “önemsiz” olacağını söylemenin ise doğru olmadığını kaydetti.

“Toplantı geçmişe gelecek arasında bir köprü niteliğinde olacak”

Diyaloğun her şekilde iyi olduğuna inandıklarını belirten Erhürman, toplantıda yeniden diyalog kurulacak olmasının da başlı başına önem arz ettiğini söyledi.

Erhürman, toplantının bir tür geçmişle gelecek arasında köprü niteliği taşıyacağını dile getirerek, toplantıya katılacak heyetlere bakıldığında ise tarafların bu toplantıya önem verdiğinin ve diyaloğun tamamen kopması gibi bir arzunun olmadığının görüldüğünü kaydetti.

“Kıbrıs'ta bir çözüm, barış ve kalıcı istikrar süreci, bu bölgenin tamamında kalıcı barış ve istikrar için son derece önemli. Taraflar bunun farkında.” diye konuşan Erhürman, diyalog sürecinin devamı veya geçiş noktaları gibi güven artırıcı önlemleri konuşmanın önemli bir sonuç olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Üstel: “Cenevre’ye iyi niyetle gidiyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cenevre'ye iyi niyetle gittiklerini ifade ederek, "İki halkı nasıl daha yakınlaştırabiliriz, neler yapabiliriz, ortak zeminde nelerde buluşabiliriz, onları masaya koyacağız.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı. Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerle birlikte Cenevre’ye gideceklerini kaydeden Üstel, “Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız ve kendisine destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

Üstel, "Bu toplantıyı iyi niyetli bir toplantı olarak görüyoruz. İki halkı nasıl daha yakınlaştırabiliriz, neler yapabiliriz, ortak zeminde nelerde buluşabiliriz, onları masaya koyacağız.” dedi.

İki toplumun enerji ihtiyaçlarının iş birliğiyle daha düşük maliyetlerle karşılanabileceğini belirten Başbakan Üstel, şunları kaydetti:“Ülkemizin bir enerji sorunu var. Güney Kıbrıs'ın da bir enerjisi sorunu var. Özellikle Güney Kıbrıs, daha uzun bir yoldan ve daha yüksek maliyette enterkonnekte sisteme girmek için İsrail üzerinden, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya bağlanmak istiyorlar. Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti üzerinden aynı şeyi çok daha düşük maliyetlerle yapabiliriz.”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin önce inşaat ardından turizm sektörü olmak üzere diğer sektörler üzerinde baskı unsuru kurarak halkı korkutmaya çalıştığını ifade eden Üstel, Cenevre’de yapılacak toplantının bunları dile getirebilmek için de bir vesile olduğunu dile getirdi.

Üstel, “Ortak bir zemin oluşturarak, o zemin üzerinde bundan sonraki görüşmelere devam edelim.” diye konuştu. İyi niyetle Cenevre’ye gittiklerini kaydeden Üstel, “İyi bir neticeyle, KKTC’ye dönmüş oluruz.” dedi.

Ataoğlu: “Cumhurbaşkanımızın yanındayız”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cenevre toplantısında ele alınacak konularda Kıbrıslı Türk “lider” Tatar’ın yanında olacaklarını vurguladı.

Ersin Tatar’ın Cenevre toplantısına ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle görüşmesinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Ataoğlu, toplantının “KKTC için hayırlı olmasını” dileyerek, beklentilerine cevap verilmesi temennisinde bulundu.

Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Tatar’ın siyasi parti temsilcileriyle Cenevre toplantısının içeriğine ilişkin görüşmüş olmasını önemli bulduklarını vurguladı, davet için teşekkürlerini iletti.

Cenevre’de ele alınacak konuları Cumhurbaşkanı’yla sürekli olarak görüştüklerini ve hemfikir olduklarını hatırlatan Ataoğlu, “Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız” dedi.

Cenevre’ye Demokrat Parti olarak gideceklerini ve birtakım görüşmelerde bulunacaklarını kaydeden Ataoğlu, “İnşallah KKTC için hayırlı olur. Bu adımdan sonra beklentilerimize yavaş yavaş cevap verilmeye başlanılır” diye konuştu.

Arıklı: “Cenevre’de taraflar arası iş birliği konuları ele alınırsa iki taraf için de kazanım olur”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, kalıcı bir çözüme ilişkin tarafların görüşünün belli olduğunu, Cenevre’de ele alınması gerekenin su, elektrik gibi taraflar arası iş birliği konuları olması gerektiğini kaydetti. İki tarafın da iş birliğine ihtiyaç duyduğu konular olduğuna işaret eden Arıklı, bunun önünde herhangi bir siyasi engel olmadığını vurguladı. Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Tatar’ın siyasi partilere Cenevre toplantısı hakkında bilgi verdiğini, kendilerinin de görüşlerini aktardıklarını kaydederek, Yeniden Doğuş Partisi’nin iki kişilik bir heyetle orada olacağını belirtti. Arıklı, Cenevre’de kalıcı veya müzakereleri etkileyecek herhangi bir sonuç çıkmasını beklemediklerini ancak en azından elektrik, su, iklim değişikliği gibi konularda iş birliği yapılmasının gündeme getirilebileceğini söyledi. İş birliğine iki toplumun da ihtiyacı olduğunu kaydeden Arıklı, özellikle Güney Kıbrıs’ın su ve elektrik konusunda ciddi problemler yaşadığına belirtti. Erhan Arıklı, öyle konuştu: “Bizim de kablo ile elektriğimiz geliyor. Güney Kıbrıs bundan pekala yararlanabilir ve Yunan enerjisini bizim üzerimizden alabilir. Bu konularda iş birliği yapmanın önünde herhangi bir siyasi engel yoktur. Bunları masaya getirirsek ve konuşursak bir adım öne geçmiş oluruz.”

Özersay: “Ortak bir zemin olmadığı müddetçe de bu müzakereler resmi olarak başlayamaz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıslı Türk “lider” ile Cenevre görüşmesiyle ilgili değerlendirme yaptıklarını, hem bilgi alışverişi hem de bir görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

“Cenevre resmi bir toplantı değil. Resmi bir toplantı ancak müzakereler başlayacağında söz konusu olabilir. Gayriresmi format devam ediyor. Çünkü, çok açık ve net olan bir şey var. 2021'deki diğer Cenevre toplantısında olduğu gibi, ortada iki taraf arasında ortak bir zemin yoktur. Ortak bir zemin olmadığı müddetçe de bu müzakereler resmi olarak başlayamaz.” ifadelerini kullanan Özersay, diyaloğun devamının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Halkın Partisi olarak en baştan üçüncü bir yol ortaya koyduklarını kaydeden Özersay, “Taraflar arasında kapsamlı çözümle ilgili olarak tam bir görüş ayrılığı olsa bile, sonuçta bu adada çok çeşitli konularda iş birliği yapılması mümkündür. İşbirliği yapılarak taraflar arasında çok daha gerçekçi bir diyalog ve ilişki kurulabilir. Kapsamlı çözüm bunun devamında veya bu paralelde gelebilir.” dedi.

İki paralel sürecin birlikte ilerlemesi gerektiğini savunduklarını kaydeden Özersay, şöyle devam etti:

“Şu anki gayriresmi toplantı kapsamlı çözüm için bir süreçtir. Ama buna paralel bir biçimde iki tarafın ve sadece iki tarafla sınırlı olmayacak şekilde, aynen Türkiye ve Yunanistan arasında olduğu gibi Türkiye'nin de dahil olacağı bir iş birliği sürecinin başlaması bize göre önemlidir ve ihtiyaçtır. Biz umut ediyoruz ki, Cenevre'de Genel Sekreter bu konuyu da gündeme alır. Tarafların bundan sonra çeşitli konuların ele alınabileceği bir platforma ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz ve bunun için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.”

Cenevre ile ilgili beklentilerinin, Genel Sekreterin bir temsilci atama fikrini ortaya koyması olduğunu kaydeden Özersay, “Çünkü Genel Sekreterin, dünyadaki pek çok sorun devam ederken sürekli olarak Kıbrıs sorununa angaje olması kolay değildir. Bir temsilci atamak isteyecektir. Bize göre, burada dikkat edilmesi gereken şey, temsilcinin görev yönergesidir. Halkın Partisi olarak, bu yönerge doğru tarif edildiği sürece bir temsilcinin atanmasını ve bunu bizim tarafın kabul etmesini sakıncalı bulmayız.” diye konuştu.

Özersay, Halkın Partisi olarak bu toplantının bir değişik versiyonunun atanacak temsilcinin himayesinde, yakın gelecekte yapılmasının iyi olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Harmancı: “Federasyon Kıbrıslı Türkler adına en önemli kazanımlarından biri”

TDP Parti Meclisi üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, Tatar ile görüşmesinde bilindik tezler ile sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağını ifade ettiklerini söyledi.

“Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı olanın Federasyon temelinde bir anlaşma olduğunu, Federasyon’un Kıbrıslı Türkler adına en önemli kazanımlarından biri olduğunu, bu zeminden uzaklaştığımız her gün Kuzey Kıbrıs'ın kendi içerisinde uluslararası hukuktan koparak insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir çok durumun ortaya çıktığını, çözümü zorlamanın en önemli alternatif ve seçenek olduğunu vurguladık.” ifadelerini kullanan Harmancı, TDP heyeti olarak pazartesi günü Cenevre’de olacaklarını belirtti.

TDP olarak bu zemini kaybetmemek adına orada olacaklarını kaydeden Harmancı, beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi.