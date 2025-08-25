Dipkarpaz-Zaferburnu Yolu bugünden itibaren 14.00–20.00 saatler arası trafiğe kapatılıyor
Dipkarpaz-Zaferburnu Yolu, bugünden itibaren 14.00-20.00 saatleri arasında yol asfalt kaplama çalışmaları için bir sonraki duyuruya kadar trafiğe kapatılacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bahse konu yolun 14.00-20.00 saatleri dışında ve hafta sonları trafiğe açık olacağı vurgulandı.
Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
