Dipkarpaz-Zaferburnu Yolu bugünden itibaren 14.00–20.00 saatler arası trafiğe kapatılıyor

Dipkarpaz-Zaferburnu Yolu, bugünden itibaren 14.00-20.00 saatleri arasında yol asfalt kaplama çalışmaları için bir sonraki duyuruya kadar trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bahse konu yolun 14.00-20.00 saatleri dışında ve hafta sonları trafiğe açık olacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.