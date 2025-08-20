Dikmen’de ormanlık alan yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı
Dikmen’in dağlık bölgesinde, ormanlık alana yakın bir bölgede çıkan yangın; itfaiye, Sivil Savunma, Dikmen Belediyesi ve askeri ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Etiketler : yangin