Dikmen Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Dikmen Belediyesi, Yukarı Dikmen’de altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hürriyet Sokak ve Deniz Sokak’ta asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Dikmen Belediyesi, bölgede kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yayaların güvenliğini artıracak modern kaldırımlar inşa edilirken, çevre düzenlemeleriyle sokakların daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte hem ulaşım konforunun yükseltilmesi hem de bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.