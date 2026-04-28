Dikkat kesinti var!

Değirmenlik ağıllara giriş yolu ile mezarlık yeni yolu bölgelerinde, yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında belirtilen bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.