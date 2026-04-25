Dijital müdahale tartışması: “Hangi yetkiyle uygulanacak?”

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Başkanı Olgu Tansuğ, sosyal medyada içerik ve hesaplara yönelik olası engellemelere ilişkin açıklamaların ardından, dijital haklar ve hukuki yetki tartışmalarının gündeme geldiğini belirtti.

Tansuğ, yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın televizyon programında dile getirdiği, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlara yönelik engellemelerin gündeme gelebileceği ve bu kapsamda Türkiye’den gelecek bir ekip ile teknik-idari çalışmalar yürütülebileceği yönündeki ifadelerine işaret etti.

Bu tür uygulamaların teknik olduğu kadar hukuki boyutunun da netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tansuğ, “KKTC mahkemeleri tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bir içeriğin, başka bir ülkenin mekanizmaları üzerinden nasıl engelleneceği belirsizdir” dedi.

Türkiye’deki uygulamalara değinen Tansuğ, erişim engelleme veya içerik kaldırma süreçlerinin mahkeme kararları doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla yürütüldüğünü hatırlatarak, bu modelin farklı bir yargı alanında nasıl uygulanacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Tansuğ, temel meselenin yalnızca içeriklerin engellenmesi değil, bu işlemlerin hangi yetkiyle, hangi hukuki çerçevede ve nasıl denetleneceği olduğunu belirterek, farklı yargı alanları arasındaki iş birliklerinde yetki ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, internet servis sağlayıcıları açısından öngörülebilir, şeffaf ve hukuki zemini net bir yapının hem kullanıcı haklarının korunması hem de teknik uygulamaların sağlıklı yürütülmesi açısından kritik olduğu vurgulandı. Tansuğ, dijital alanda atılacak adımların ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve teknik uygulanabilirlik dengesi gözetilerek ele alınması gerektiğini söyledi.