“Devlet, gelir elde amacı ile bu sistemi kurgulamak istiyor”

Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Tatil Evleri Yasa Tasarısı”nın Haziran ayı sonunda Hükümet tarafından komiteler üzerinde baskıyla gündeme getirildiğini ve 30 Haziran’da yaklaşık 20 yasanın Meclis’e sunulduğunu söyledi. Solyalı, polis yasası nedeniyle görüşmelerin yarım kaldığını, bu yasa tasarısının ise ancak beş ay sonra Meclis gündemine geldiğini belirterek, “Tüm eleştirilere rağmen yasayı gündeme getirdiler. Keşke o zamanı komite paydaşlarına bıraksalardı ve gece zorla yasayı geçirmeselerdi, yaz döneminde komite çağrısı yapsalardı, herkesin içine sinen bir durum olsaydı” dedi.

Yasanın temel mantığını da değerlendiren Solyalı, kayıt altına alınması gereken bir alanın bulunduğunu kabul etmekle birlikte, yasanın iki temel amacının öne çıktığını ifade etti. Birincisinin devletin gelir elde etmesi, yani vergi ve cezalardan bütçeye katkı sağlamak olduğunu söyleyen Solyalı, “Paranın peşinde koşuyorlar. Bu yılki bütçe, cezalardan ve dolaylı vergilerden gelir yaratacağını gösteriyor ve bu da vatandaşın sırtına yük oluyor” dedi.

İkincisinin ise yabancılara taşınmaz satışını düzenlemek olduğunu belirten Solyalı, Bakanlar Kurulu’nun yasanın amaçlarını aşan düzenlemeleri yasa gücünde kararnamelerle gündeme taşıdığını söyledi. Solyalı, “Mayıs ayında çıkarılan yasa gücündeki kararnameye göre, yasal sınırı aşan malları gelin Tatil Evleri Yasası kapsamında kaydettirin denildi. Oysa o yasa daha yoktu. Böyle bir yasanın adı yokken hangi yetki ve öngörüyle yasa tarif ediyorsunuz?” diye konuştu.

Solyalı, olmayan bir yasayı temel alarak yabancılara süresiz kullanım izni verilmesinin de tartışılması gerektiğini belirterek, “Bir yasayla kontrol altına almaya çalıştığımız alanı, yasa gücünde kararname ile fırsat haline getirmeye çalıştınız. Yasanın temel amacını sorgulamak gerekir” dedi.